В Салехарде женщина отдала лжесиловикам более десяти миллионов рублей

Пенсионерка из Салехарда оформила на себя кредиты на более чем 13 миллионов рублей и перевела их мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.
«В конце декабря 2023 года на мобильный телефон жительницы города 1964 года рождения посредством мессенджера Telegram поступило сообщение якобы от ее бывшего руководителя о том, что проводится служебная проверка и ей скоро поступит звонок от сотрудника силовых структур», — сообщили на сайте ведомства. После этого с пенсионеркой связался лжесиловик и рассказал, что на нее якобы оформлены кредиты и их нужно аннулировать.
Женщина взяла на свое имя потребительские кредиты на 13 млн 298 тысяч рублей и перевела их на реквизиты злоумышленников. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
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