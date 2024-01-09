09 января 2024
08 января 2024

В Салехарде женщина отдала лжесиловикам более десяти миллионов рублей

В Салехарде пенсионерка отдала мошенникам 13 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган
Женщина оформила на себя несколько потребительских кредитов Фото:

Пенсионерка из Салехарда оформила на себя кредиты на более чем 13 миллионов рублей и перевела их мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

«В конце декабря 2023 года на мобильный телефон жительницы города 1964 года рождения посредством мессенджера Telegram поступило сообщение якобы от ее бывшего руководителя о том, что проводится служебная проверка и ей скоро поступит звонок от сотрудника силовых структур», — сообщили на сайте ведомства. После этого с пенсионеркой связался лжесиловик и рассказал, что на нее якобы оформлены кредиты и их нужно аннулировать.

Женщина взяла на свое имя потребительские кредиты на 13 млн 298 тысяч рублей и перевела их на реквизиты злоумышленников. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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Пенсионерка из Салехарда оформила на себя кредиты на более чем 13 миллионов рублей и перевела их мошенникам, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО. «В конце декабря 2023 года на мобильный телефон жительницы города 1964 года рождения посредством мессенджера Telegram поступило сообщение якобы от ее бывшего руководителя о том, что проводится служебная проверка и ей скоро поступит звонок от сотрудника силовых структур», — сообщили на сайте ведомства. После этого с пенсионеркой связался лжесиловик и рассказал, что на нее якобы оформлены кредиты и их нужно аннулировать. Женщина взяла на свое имя потребительские кредиты на 13 млн 298 тысяч рублей и перевела их на реквизиты злоумышленников. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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