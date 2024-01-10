В каких районах Тюмени самое дешевое жилье

Риелторы определили районы Тюмени с самыми низкими ценами на квартиры

10 января 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

В пяти районах Тюмени цена за квадратный метр жилья составляет меньше ста тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Аналитики федеральной компании «Этажи» ежемесячно составляют статистику по рынку вторичной недвижимости Тюмени. Среди прочих данных, озвучен рейтинг районов города с самой низкой стоимостью жилья за квадратный метр. Отчет размещен на официальном сайте компании. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Тюмени в ноябре составляла 115 062 рубля. Меньше ста тысяч за квадрат предлагают горожанам сразу в пяти локациях Тюмени. За комментарием мы обратились к риелтору АН «Этажи» Эдуарду Казаряну. Лесобаза (Казачьи Луга) Цена за квадратный метр жилья в этом районе начинается от 99,7 тысяч рублей. По словам Эдуарда Казаряна, низкая стоимость жилья здесь обусловлена славой этого района, как одного из криминальных в городе. «По привычке люди, которые особенно долго живут в Тюмени, считают эту локацию неблагополучной. Несмотря на то, что сейчас эта часть города начала застраиваться, квартиры в старом фонде по-прежнему не спешат приобретать из-за такой неоднозначной репутации», — сообщает риелтор. Восточный Этот район довольно большой. Здесь есть как дорогие квартиры, так и с низкой стоимостью. Более бюджетные варианты продаются в части улиц Олимпийская и Ткацкий проезд. Там располагаются старые пансионаты и малогабаритное жилье. Район этих улиц также имеет не самую положительную репутацию среди населения города. Квартиры приобретают там в основном горожане, не располагающие большим бюджетом в качестве стартового жилья. Антипино Стоимость квадратного метра жилья в этой части города начинается от 99,4 тысяч рублей. В этом районе располагается нефтеперерабатывающий завод, и живут здесь в основном люди, которые там работают. Тюменцы, живущие там, говорят о присутствии запаха в квартирах и на улицах, поскольку на территории находятся очистные сооружения. Воровского Район также считается среди тюменцев неблагополучным. Здесь находится много старых общежитий. По словам риелтора Казаряна, не так давно на территорию зашли новые застройщики и район начал обновляться, но горожане по-прежнему отказываются приобретать там как вторичное, так и первичное жилье, ссылаясь на криминальную историю локации. Гилевская роща Замыкает подборку мест с самой низкой стоимостью жилья в Тюмени — район Гилевской рощи. Цена за квадратный метр — 97,3 тысяч рублей. Здесь расположено мало многоквартирных домов. В основном территорию занимает частная застройка (дома, коттеджи). Тут же находится тюрьма и войсковая часть, которые также мало привлекают людей в качестве инфраструктуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аналитики федеральной компании «Этажи» ежемесячно составляют статистику по рынку вторичной недвижимости Тюмени. Среди прочих данных, озвучен рейтинг районов города с самой низкой стоимостью жилья за квадратный метр. Отчет размещен на официальном сайте компании. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Тюмени в ноябре составляла 115 062 рубля. Меньше ста тысяч за квадрат предлагают горожанам сразу в пяти локациях Тюмени. За комментарием мы обратились к риелтору АН «Этажи» Эдуарду Казаряну. Лесобаза (Казачьи Луга) Цена за квадратный метр жилья в этом районе начинается от 99,7 тысяч рублей. По словам Эдуарда Казаряна, низкая стоимость жилья здесь обусловлена славой этого района, как одного из криминальных в городе. «По привычке люди, которые особенно долго живут в Тюмени, считают эту локацию неблагополучной. Несмотря на то, что сейчас эта часть города начала застраиваться, квартиры в старом фонде по-прежнему не спешат приобретать из-за такой неоднозначной репутации», — сообщает риелтор. Восточный Этот район довольно большой. Здесь есть как дорогие квартиры, так и с низкой стоимостью. Более бюджетные варианты продаются в части улиц Олимпийская и Ткацкий проезд. Там располагаются старые пансионаты и малогабаритное жилье. Район этих улиц также имеет не самую положительную репутацию среди населения города. Квартиры приобретают там в основном горожане, не располагающие большим бюджетом в качестве стартового жилья. Антипино Стоимость квадратного метра жилья в этой части города начинается от 99,4 тысяч рублей. В этом районе располагается нефтеперерабатывающий завод, и живут здесь в основном люди, которые там работают. Тюменцы, живущие там, говорят о присутствии запаха в квартирах и на улицах, поскольку на территории находятся очистные сооружения. Воровского Район также считается среди тюменцев неблагополучным. Здесь находится много старых общежитий. По словам риелтора Казаряна, не так давно на территорию зашли новые застройщики и район начал обновляться, но горожане по-прежнему отказываются приобретать там как вторичное, так и первичное жилье, ссылаясь на криминальную историю локации. Гилевская роща Замыкает подборку мест с самой низкой стоимостью жилья в Тюмени — район Гилевской рощи. Цена за квадратный метр — 97,3 тысяч рублей. Здесь расположено мало многоквартирных домов. В основном территорию занимает частная застройка (дома, коттеджи). Тут же находится тюрьма и войсковая часть, которые также мало привлекают людей в качестве инфраструктуры.