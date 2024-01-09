09 января 2024

Из аптек Тюмени исчез препарат для лечения гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Препарату «Тамифлю» предлагают аналоги с тем же действующим веществом Фото:

С прилавков тюменских аптек исчез препарат «Тамифлю», назначаемый врачами при гриппе. Об этом URA.RU сообщили сотрудники сразу нескольких пунктов по продаже лекарств.

«Препарат „Тамифлю“ вышел на дефектуру (отсутствие в аптеках необходимого товара — прим. ред.). Предлагаем аналоги с таким же действующим веществом», — рассказала заведующая аптекой «ЮниФарм» Олеся Шварц.

Информацию о дефиците препарата подтвердили в других тюменских аптеках. Так в пункте «Реагент» сообщили, что в наличии осталась только одна упаковка таблеток «Тамифлю».

Лекарственный препарат «Тамифлю» назначают при лечении и профилактики гриппа у взрослых и детей, старше одного года. Производится средство в Швейцарии.

Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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С прилавков тюменских аптек исчез препарат «Тамифлю», назначаемый врачами при гриппе. Об этом URA.RU сообщили сотрудники сразу нескольких пунктов по продаже лекарств. «Препарат „Тамифлю“ вышел на дефектуру (отсутствие в аптеках необходимого товара — прим. ред.). Предлагаем аналоги с таким же действующим веществом», — рассказала заведующая аптекой «ЮниФарм» Олеся Шварц. Информацию о дефиците препарата подтвердили в других тюменских аптеках. Так в пункте «Реагент» сообщили, что в наличии осталась только одна упаковка таблеток «Тамифлю». Лекарственный препарат «Тамифлю» назначают при лечении и профилактики гриппа у взрослых и детей, старше одного года. Производится средство в Швейцарии. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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