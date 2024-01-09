Из аптек Тюмени исчез препарат для лечения гриппа

С прилавков тюменских аптек исчез препарат «Тамифлю», назначаемый врачами при гриппе. Об этом URA.RU сообщили сотрудники сразу нескольких пунктов по продаже лекарств.
«Препарат „Тамифлю“ вышел на дефектуру (отсутствие в аптеках необходимого товара — прим. ред.). Предлагаем аналоги с таким же действующим веществом», — рассказала заведующая аптекой «ЮниФарм» Олеся Шварц.
Информацию о дефиците препарата подтвердили в других тюменских аптеках. Так в пункте «Реагент» сообщили, что в наличии осталась только одна упаковка таблеток «Тамифлю».
Лекарственный препарат «Тамифлю» назначают при лечении и профилактики гриппа у взрослых и детей, старше одного года. Производится средство в Швейцарии.
Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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