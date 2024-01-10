Бойцы СВО поблагодарили курганскую бабушку, которая вяжет носки на фронт

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85-летняя жительница села Пески вяжет носки и передает необходимые вещи на фронт с первых дней СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники СВО передали благодарственное письмо 85-летней пенсионерке Анне Завьяловой из села Пески Далматовского округа (Курганская область), которая вяжет носки на фронт, а также отправляет другие необходимые бойцам вещи. Об этом сообщается в группе администрации округа.

«Благодарственное письмо Анне Кузьмовной от 228 гвардейского мотострелкового Ленинградско — Павловского Краснознаменного полка. За тесное взаимодействие, помощь и поддержку в обеспечении Российских войск, выполняющих задачи в зоне СВО предметами боевой и повседневной деятельности», — указано в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Письмо жительнице вручила замглавы Далматовского округа Елена Останина.

Сообщается, что пенсионерка с первых дней СВО начала оказывать помощь ее участникам. Анна Кузьмовна связала 97 пар носков. Из них, 85 уже отправлены на фронт. «Вся шерсть, какая была в доме пошла на носки, даже кофты распустила <…> Мне то это ни к чему, а им все пригодится. Скорей бы это все закончилось и ребята вернулись домой!» — передает мэрия слова бабушки.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области с 1 мая отправили более 600 бесплатных посылок в зону СВО. Посылки отправляют в Москву и передают представителями Минобороны, которые доставляют их адресатам.

Мотострелковый полк поблагодарил курганскую бабушку за помощь в обеспечении войск
Мотострелковый полк поблагодарил курганскую бабушку за помощь в обеспечении войск
Фото:
Пенсионерка Анна Кузьмовна связала 97 пар носков для бойцов в зоне СВО
Пенсионерка Анна Кузьмовна связала 97 пар носков для бойцов в зоне СВО
Фото:

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Участники СВО передали благодарственное письмо 85-летней пенсионерке Анне Завьяловой из села Пески Далматовского округа (Курганская область), которая вяжет носки на фронт, а также отправляет другие необходимые бойцам вещи. Об этом сообщается в группе администрации округа. «Благодарственное письмо Анне Кузьмовной от 228 гвардейского мотострелкового Ленинградско — Павловского Краснознаменного полка. За тесное взаимодействие, помощь и поддержку в обеспечении Российских войск, выполняющих задачи в зоне СВО предметами боевой и повседневной деятельности», — указано в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Письмо жительнице вручила замглавы Далматовского округа Елена Останина. Сообщается, что пенсионерка с первых дней СВО начала оказывать помощь ее участникам. Анна Кузьмовна связала 97 пар носков. Из них, 85 уже отправлены на фронт. «Вся шерсть, какая была в доме пошла на носки, даже кофты распустила <…> Мне то это ни к чему, а им все пригодится. Скорей бы это все закончилось и ребята вернулись домой!» — передает мэрия слова бабушки. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области с 1 мая отправили более 600 бесплатных посылок в зону СВО. Посылки отправляют в Москву и передают представителями Минобороны, которые доставляют их адресатам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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