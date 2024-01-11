Скончался худрук Малого театра Юрий Соломин

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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, соломин юрий, голосование
Юрий Соломин ушел из жизни в возрасте 88 лет Фото:

Художественный руководитель Малого театра, народный артист Юрий Соломин скончался во сне в возрасте 88 лет. Об этом рассказала его внучка.

«Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет», — передает слова внучки RT. Она добавила, что рядом с актером находилась его дочь. В начале ноября Соломина госпитализировали после микроинсульта, однако несколько дней назад он был выписан из больницы.

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Художественный руководитель Малого театра, народный артист Юрий Соломин скончался во сне в возрасте 88 лет. Об этом рассказала его внучка. «Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет», — передает слова внучки RT. Она добавила, что рядом с актером находилась его дочь. В начале ноября Соломина госпитализировали после микроинсульта, однако несколько дней назад он был выписан из больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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