Скончался худрук Малого театра Юрий Соломин

11 января 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Юрий Соломин ушел из жизни в возрасте 88 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Художественный руководитель Малого театра, народный артист Юрий Соломин скончался во сне в возрасте 88 лет. Об этом рассказала его внучка. «Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет», — передает слова внучки RT. Она добавила, что рядом с актером находилась его дочь. В начале ноября Соломина госпитализировали после микроинсульта, однако несколько дней назад он был выписан из больницы.

Художественный руководитель Малого театра, народный артист Юрий Соломин скончался во сне в возрасте 88 лет. Об этом рассказала его внучка. «Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет», — передает слова внучки RT. Она добавила, что рядом с актером находилась его дочь. В начале ноября Соломина госпитализировали после микроинсульта, однако несколько дней назад он был выписан из больницы.