В районе улицы Рижской в Тюмени восстановили водоснабжение

11 января 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

На устранение поломки, из-за которой в Тюмени не работал детский сад, заняло почти 12 часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России В Тюмени в районе улицы Рижской на КПД восстановлено водоснабжение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень». «В 19:20 водоснабжение было восстановлено. Если бы не припаркованные во дворе машины, все было бы быстрее», — пояснили URA.RU в компании. Причиной отключения холодной воды стала трещина в чугунной трубе, подающей воду в этот район. Для его устранения пришлось выкопать трубу из земли и надеть на поврежденный участок ремонтный хомут, который герметизировал свищ. Как ранее рассказывало URA.RU, коммунальная авария на улице Рижской в Тюмени произошла ранним утром. Из-за отключения водоснабжения весь день не работал второй корпус детского сада №87.

В Тюмени в районе улицы Рижской на КПД восстановлено водоснабжение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень». «В 19:20 водоснабжение было восстановлено. Если бы не припаркованные во дворе машины, все было бы быстрее», — пояснили URA.RU в компании. Причиной отключения холодной воды стала трещина в чугунной трубе, подающей воду в этот район. Для его устранения пришлось выкопать трубу из земли и надеть на поврежденный участок ремонтный хомут, который герметизировал свищ. Как ранее рассказывало URA.RU, коммунальная авария на улице Рижской в Тюмени произошла ранним утром. Из-за отключения водоснабжения весь день не работал второй корпус детского сада №87.