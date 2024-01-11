В районе улицы Рижской в Тюмени восстановили водоснабжение

В Тюмени в районе улицы Рижской на КПД восстановлено водоснабжение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».
«В 19:20 водоснабжение было восстановлено. Если бы не припаркованные во дворе машины, все было бы быстрее», — пояснили URA.RU в компании.
Причиной отключения холодной воды стала трещина в чугунной трубе, подающей воду в этот район. Для его устранения пришлось выкопать трубу из земли и надеть на поврежденный участок ремонтный хомут, который герметизировал свищ.
Как ранее рассказывало URA.RU, коммунальная авария на улице Рижской в Тюмени произошла ранним утром. Из-за отключения водоснабжения весь день не работал второй корпус детского сада №87.
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