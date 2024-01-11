В районе улицы Рижской в Тюмени восстановили водоснабжение

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Авария водопровода. Тюмень
На устранение поломки, из-за которой в Тюмени не работал детский сад, заняло почти 12 часов Фото:
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Коммунальные аварии в России

В Тюмени в районе улицы Рижской на КПД восстановлено водоснабжение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

«В 19:20 водоснабжение было восстановлено. Если бы не припаркованные во дворе машины, все было бы быстрее», — пояснили URA.RU в компании.

Причиной отключения холодной воды стала трещина в чугунной трубе, подающей воду в этот район. Для его устранения пришлось выкопать трубу из земли и надеть на поврежденный участок ремонтный хомут, который герметизировал свищ.

Как ранее рассказывало URA.RU, коммунальная авария на улице Рижской в Тюмени произошла ранним утром. Из-за отключения водоснабжения весь день не работал второй корпус детского сада №87.

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В Тюмени в районе улицы Рижской на КПД восстановлено водоснабжение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень». «В 19:20 водоснабжение было восстановлено. Если бы не припаркованные во дворе машины, все было бы быстрее», — пояснили URA.RU в компании. Причиной отключения холодной воды стала трещина в чугунной трубе, подающей воду в этот район. Для его устранения пришлось выкопать трубу из земли и надеть на поврежденный участок ремонтный хомут, который герметизировал свищ. Как ранее рассказывало URA.RU, коммунальная авария на улице Рижской в Тюмени произошла ранним утром. Из-за отключения водоснабжения весь день не работал второй корпус детского сада №87.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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