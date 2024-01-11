Курганским чиновникам поручили решить вопрос с канализацией после совещания с Генпрокуратурой

Прокуратура Курганской области после совещания по видеоконференцсвязи с Генпрокуратурой РФ отреагировала на жалобу депутата Госдумы от Михаила Берулавы по проблеме с подключением домов к канализации в Восточном микрорайоне. Ведомство поручило областному департаменту строительства рассмотреть подключение в 2024 году и вынесло предупреждение руководству управкомпании «Прометей» мэрии Кургана. Документ с ответом URA.RU предоставил депутат гордумы Иван Камшилов.
«Обращение по вопросам неисправности канализационной сети домов 38a, 40a, 42а по улице Гагарина, подтопления подвалов в них, поступившее от депутата Госдумы Берулавы, по поручению Генпрокурора РФ Краснова рассмотрено. <…> В ходе проведенного совещания департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ поручено рассмотреть вопрос подключения домов к системе централизованного водоотведения в 2024 году. <…> В связи с нарушениями при содержании общедомового имущества, надзирающим прокурором руководителю МУП „Прометей“ внесено представление», — указано в документе.
Также отмечается, что сейчас в Курганском городском суде на рассмотрении находится иск прокурора к МУП «Прометей». На управляющую компанию мэрии хотят возложить обязанности по проведению осушения подвала от жидких бытовых отходов в многоквартирном доме по улице Гагарина 40а.
Ранее URA.RU писало, что представители Генеральной прокуратуры отчитали курганских чиновников из-за проблем с подключением к канализации жителей домов по улице Гагарина в Восточном микрорайоне. Со слов Камшилова, чиновников обязали подключить жителей централизованному водоотведению, несмотря на заявление мэрии о том, что курганцы должны заниматься этим самостоятельно, так как система водоотведения относится к общему имуществу собственников.
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