11 января 2024

В Новом Уренгое дорожники работают в авральном режиме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, зима, погода, снегопад
Дорожники Нового Уренгоя торопятся убрать последствия метели Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) десятки единиц техники вышли на городские улицы, чтобы успеть очистить их от снега в перерыве между метелью и морозами. О работе коммунальных служб сообщил глава администрации Андрей Воронов.

«На смену метелям идут сильные морозы. Сейчас, пользуясь передышкой непогоды, коммунальные службы устраняют последствия снегопада», — сообщил Андрей Воронов в личном telegram-канале.

Ночью на улицах газовой столицы трудилось 35 рабочих при 28 единицах спецтехники, днем город убирают 89 человек и 59 грейдеров, погрузчиков и грузового транспорта. Мэр сообщил, что приоритет в уборке отдается центральным автодорогам, школам и детсадам, а также пешеходным тротуарам.

На Ямал 11 декабря обрушился шквалистый ветер. Городские улицы перемело, а некоторые дороги были закрыты для движения.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) десятки единиц техники вышли на городские улицы, чтобы успеть очистить их от снега в перерыве между метелью и морозами. О работе коммунальных служб сообщил глава администрации Андрей Воронов. «На смену метелям идут сильные морозы. Сейчас, пользуясь передышкой непогоды, коммунальные службы устраняют последствия снегопада», — сообщил Андрей Воронов в личном telegram-канале. Ночью на улицах газовой столицы трудилось 35 рабочих при 28 единицах спецтехники, днем город убирают 89 человек и 59 грейдеров, погрузчиков и грузового транспорта. Мэр сообщил, что приоритет в уборке отдается центральным автодорогам, школам и детсадам, а также пешеходным тротуарам. На Ямал 11 декабря обрушился шквалистый ветер. Городские улицы перемело, а некоторые дороги были закрыты для движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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