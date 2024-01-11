В Новом Уренгое дорожники работают в авральном режиме. Видео

12 января 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Дорожники Нового Уренгоя торопятся убрать последствия метели Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) десятки единиц техники вышли на городские улицы, чтобы успеть очистить их от снега в перерыве между метелью и морозами. О работе коммунальных служб сообщил глава администрации Андрей Воронов. «На смену метелям идут сильные морозы. Сейчас, пользуясь передышкой непогоды, коммунальные службы устраняют последствия снегопада», — сообщил Андрей Воронов в личном telegram-канале. Ночью на улицах газовой столицы трудилось 35 рабочих при 28 единицах спецтехники, днем город убирают 89 человек и 59 грейдеров, погрузчиков и грузового транспорта. Мэр сообщил, что приоритет в уборке отдается центральным автодорогам, школам и детсадам, а также пешеходным тротуарам. На Ямал 11 декабря обрушился шквалистый ветер. Городские улицы перемело, а некоторые дороги были закрыты для движения.

В Новом Уренгое (ЯНАО) десятки единиц техники вышли на городские улицы, чтобы успеть очистить их от снега в перерыве между метелью и морозами. О работе коммунальных служб сообщил глава администрации Андрей Воронов. «На смену метелям идут сильные морозы. Сейчас, пользуясь передышкой непогоды, коммунальные службы устраняют последствия снегопада», — сообщил Андрей Воронов в личном telegram-канале. Ночью на улицах газовой столицы трудилось 35 рабочих при 28 единицах спецтехники, днем город убирают 89 человек и 59 грейдеров, погрузчиков и грузового транспорта. Мэр сообщил, что приоритет в уборке отдается центральным автодорогам, школам и детсадам, а также пешеходным тротуарам. На Ямал 11 декабря обрушился шквалистый ветер. Городские улицы перемело, а некоторые дороги были закрыты для движения.