В Новом Уренгое (ЯНАО) десятки единиц техники вышли на городские улицы, чтобы успеть очистить их от снега в перерыве между метелью и морозами. О работе коммунальных служб сообщил глава администрации Андрей Воронов.
«На смену метелям идут сильные морозы. Сейчас, пользуясь передышкой непогоды, коммунальные службы устраняют последствия снегопада», — сообщил Андрей Воронов в личном telegram-канале.
Ночью на улицах газовой столицы трудилось 35 рабочих при 28 единицах спецтехники, днем город убирают 89 человек и 59 грейдеров, погрузчиков и грузового транспорта. Мэр сообщил, что приоритет в уборке отдается центральным автодорогам, школам и детсадам, а также пешеходным тротуарам.
На Ямал 11 декабря обрушился шквалистый ветер. Городские улицы перемело, а некоторые дороги были закрыты для движения.
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