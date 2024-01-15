В Салехарде из-за 40-градусных морозов уменьшилось количество спецтехники

Из-за морозов в ЯНАО сократили количество техники для вывоза ТКО Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде из-за 40-градусных морозов сократилось количество коммунальной техники, а также техники для очистки дорог от снега и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в мэрии города.

«Количество специальной техники на улицах города уменьшилось — при таких морозах гидравлические системы коммунальной техники могут выходить из строя. Региональный оператор по обращению с ТКО в ЯНАО также организует работу с поправкой на морозы», — написало ведомство в своем telegram-канале. Сообщается, что уменьшилось и количество техники для уборки снега.

Дорожные службы вернутся к круглосуточной уборке улиц, как только это начнут позволять погодные условия, тогда же нормализуют работу и остальные. Сейчас в городе работают пять мусоровозов, два самосвала для негабаритного мусора и три единицы техники для патрульной очистки дорог.

Из-за 40-градусных морозов в городах ЯНАО произошла массовая задержка транспорта. Автобусы не смогли добраться до остановок по техническим причинам.