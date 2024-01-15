15 января 2024

В Салехарде из-за 40-градусных морозов уменьшилось количество спецтехники

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, мусор, зима, мусорный контейнер
Из-за морозов в ЯНАО сократили количество техники для вывоза ТКО Фото:

В Салехарде из-за 40-градусных морозов сократилось количество коммунальной техники, а также техники для очистки дорог от снега и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в мэрии города.

«Количество специальной техники на улицах города уменьшилось — при таких морозах гидравлические системы коммунальной техники могут выходить из строя. Региональный оператор по обращению с ТКО в ЯНАО также организует работу с поправкой на морозы», — написало ведомство в своем telegram-канале. Сообщается, что уменьшилось и количество техники для уборки снега.

Дорожные службы вернутся к круглосуточной уборке улиц, как только это начнут позволять погодные условия, тогда же нормализуют работу и остальные. Сейчас в городе работают пять мусоровозов, два самосвала для негабаритного мусора и три единицы техники для патрульной очистки дорог.

Из-за 40-градусных морозов в городах ЯНАО произошла массовая задержка транспорта. Автобусы не смогли добраться до остановок по техническим причинам.

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В Салехарде из-за 40-градусных морозов сократилось количество коммунальной техники, а также техники для очистки дорог от снега и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в мэрии города. «Количество специальной техники на улицах города уменьшилось — при таких морозах гидравлические системы коммунальной техники могут выходить из строя. Региональный оператор по обращению с ТКО в ЯНАО также организует работу с поправкой на морозы», — написало ведомство в своем telegram-канале. Сообщается, что уменьшилось и количество техники для уборки снега. Дорожные службы вернутся к круглосуточной уборке улиц, как только это начнут позволять погодные условия, тогда же нормализуют работу и остальные. Сейчас в городе работают пять мусоровозов, два самосвала для негабаритного мусора и три единицы техники для патрульной очистки дорог. Из-за 40-градусных морозов в городах ЯНАО произошла массовая задержка транспорта. Автобусы не смогли добраться до остановок по техническим причинам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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