15 января 2024

В городе ЯНАО откроют частную скорую помощь

В новом медцентре Ноябрьска появится частная скорая помощь
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
На Ямале будет работать машина частной скорой помощи Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) появится частная скорая помощь в новом медицинском центре. Об этом сообщили в центре «Мой бизнес».

«В Ноябрьске в конце первого квартала 2024 года планируется открытие частной скорой помощи. Строители завершают все ремонтные работы в новом медицинском центре, где и появится услуга», — говорится в сообщении.

Кроме того, в медицинском учреждении будут оказывать реабилитационные услуги, принимать пациентов с нарушением психики. В центре будут проводить рентгеновские исследования и томографию.

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В Ноябрьске (ЯНАО) появится частная скорая помощь в новом медицинском центре. Об этом сообщили в центре «Мой бизнес». «В Ноябрьске в конце первого квартала 2024 года планируется открытие частной скорой помощи. Строители завершают все ремонтные работы в новом медицинском центре, где и появится услуга», — говорится в сообщении. Кроме того, в медицинском учреждении будут оказывать реабилитационные услуги, принимать пациентов с нарушением психики. В центре будут проводить рентгеновские исследования и томографию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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