В городе ЯНАО откроют частную скорую помощь

На Ямале будет работать машина частной скорой помощи
В Ноябрьске (ЯНАО) появится частная скорая помощь в новом медицинском центре. Об этом сообщили в центре «Мой бизнес».
«В Ноябрьске в конце первого квартала 2024 года планируется открытие частной скорой помощи. Строители завершают все ремонтные работы в новом медицинском центре, где и появится услуга», — говорится в сообщении.
Кроме того, в медицинском учреждении будут оказывать реабилитационные услуги, принимать пациентов с нарушением психики. В центре будут проводить рентгеновские исследования и томографию.
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