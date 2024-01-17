В Петербурге пассажир расстрелял пешехода, перебежавшего дорогу в неположенном месте. Видео

Shot: пассажир Lada расстрелял пешехода за нарушение ПДД

17 января 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Shot сообщил, что после инцидента двое мужчин скрылись с места происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пассажир автомобиля Lada открыл стрельбу по прохожему в Санкт-Петербурге. Его разозлило, что мужчина перебежал дорогу перед их машиной. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, пострадавший остался жив. «Маневры 44-летнего пешехода в Колпино не понравилась двум парням на „Ладе“. Они тормознули на остановке у Ленина и вышли из машины», — говорится в сообщении. По данным канала, один из пассажиров достал пистолет и начал стрелять по прохожему, который нарушил ПДД. После инцидента двое мужчин скрылись с места. Раненый остался жив. Отмечается, что при госпитализации у него диагностировали гематому грудной клетки и ранение из травмата. По информации канала, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Устроившего стрельбу мужчину ищут по ориентировке. Канал сообщил, что авто принадлежит 71-летней пенсионерке. Ранее в Ингушетии двое мужчин открыли огонь по полицейским при попытке скрыться, передает RT. В Нижневартовске 33-летняя женщина начала стрельбу из газового пистолета, а когда в дело вмешались сотрудники полиции, предприняла попытку сбить инспектора.

Пассажир автомобиля Lada открыл стрельбу по прохожему в Санкт-Петербурге. Его разозлило, что мужчина перебежал дорогу перед их машиной. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации канала, пострадавший остался жив. «Маневры 44-летнего пешехода в Колпино не понравилась двум парням на „Ладе“. Они тормознули на остановке у Ленина и вышли из машины», — говорится в сообщении. По данным канала, один из пассажиров достал пистолет и начал стрелять по прохожему, который нарушил ПДД. После инцидента двое мужчин скрылись с места. Раненый остался жив. Отмечается, что при госпитализации у него диагностировали гематому грудной клетки и ранение из травмата. По информации канала, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Устроившего стрельбу мужчину ищут по ориентировке. Канал сообщил, что авто принадлежит 71-летней пенсионерке. Ранее в Ингушетии двое мужчин открыли огонь по полицейским при попытке скрыться, передает RT. В Нижневартовске 33-летняя женщина начала стрельбу из газового пистолета, а когда в дело вмешались сотрудники полиции, предприняла попытку сбить инспектора.