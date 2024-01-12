Бывшего замглавы Генштаба Армении арестовали за стрельбу в ресторане

Арестован бывший замглавы Генштаба Армении Тиран Хачатрян за стрельбу в ресторане неподалеку от Еревана. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.
«Хачатряна задержали за стрельбу в ресторане», — передает слова источников издание ArmLur. Там добавили, что во время драки с участием десяти человек экс-замглава генштаба открыл огонь из своего наградного оружия, ранив жителя Карабаха, который был доставлен в больницу. Хотя полиция задержала Хачатряна, официальных заявлений пока не поступало.
Арестован бывший замглавы Генштаба Армении Тиран Хачатрян за стрельбу в ресторане неподалеку от Еревана. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Хачатряна задержали за стрельбу в ресторане», — передает слова источников издание ArmLur. Там добавили, что во время драки с участием десяти человек экс-замглава генштаба открыл огонь из своего наградного оружия, ранив жителя Карабаха, который был доставлен в больницу. Хотя полиция задержала Хачатряна, официальных заявлений пока не поступало.