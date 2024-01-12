Бывшего замглавы Генштаба Армении арестовали за стрельбу в ресторане

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Тиран Хачатрян устроил стрельбу в ресторане Еревана, пишет ArmLur Фото:

Арестован бывший замглавы Генштаба Армении Тиран Хачатрян за стрельбу в ресторане неподалеку от Еревана. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Хачатряна задержали за стрельбу в ресторане», — передает слова источников издание ArmLur. Там добавили, что во время драки с участием десяти человек экс-замглава генштаба открыл огонь из своего наградного оружия, ранив жителя Карабаха, который был доставлен в больницу. Хотя полиция задержала Хачатряна, официальных заявлений пока не поступало.

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Арестован бывший замглавы Генштаба Армении Тиран Хачатрян за стрельбу в ресторане неподалеку от Еревана. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Хачатряна задержали за стрельбу в ресторане», — передает слова источников издание ArmLur. Там добавили, что во время драки с участием десяти человек экс-замглава генштаба открыл огонь из своего наградного оружия, ранив жителя Карабаха, который был доставлен в больницу. Хотя полиция задержала Хачатряна, официальных заявлений пока не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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