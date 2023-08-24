24 августа 2023

Дебоширка из Нижневартовска устроила стрельбу из машины и пыталась сбить полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Дебоширку задержали за стрельбу и попытку наезда на инспектора ДПС Фото:

В Нижневартовске 33-летняя женщина устроила стрельбу из газового пистолета, а когда в дело вмешались сотрудники полиции, попыталась сбить инспектора. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города.

«Женщина 1990 года рождения после аварии на улице Зимней открыла стрельбу из газового пистолета по второму участнику ДТП. Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, она села за руль автомобиля и попыталась совершить наезд на инспектора. К делу подключились сотрудники Следственного комитета, все обстоятельства инцидента устанавливаются», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе УМВД корреспонденту рассказали, что нарушительницу задержали, а оружие изъяли. Дебоширка оказалась ранее судимой за распространение наркотиков.

Ранее URA.RU писало, о перестрелке в Сургуте, которой предшествовала массовая драка. В потасовке на улице Билецкого принимали участие 10 человек.

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В Нижневартовске 33-летняя женщина устроила стрельбу из газового пистолета, а когда в дело вмешались сотрудники полиции, попыталась сбить инспектора. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. «Женщина 1990 года рождения после аварии на улице Зимней открыла стрельбу из газового пистолета по второму участнику ДТП. Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, она села за руль автомобиля и попыталась совершить наезд на инспектора. К делу подключились сотрудники Следственного комитета, все обстоятельства инцидента устанавливаются», — рассказал инсайдер. В пресс-службе УМВД корреспонденту рассказали, что нарушительницу задержали, а оружие изъяли. Дебоширка оказалась ранее судимой за распространение наркотиков. Ранее URA.RU писало, о перестрелке в Сургуте, которой предшествовала массовая драка. В потасовке на улице Билецкого принимали участие 10 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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