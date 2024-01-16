16 января 2024

В Новом Уренгое полицейские задержали молчаливую женщину с наркотиками во рту

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, арест, полиция, наручники
Полицейские задержали на вокзале Нового Уренгоя женщину, которая не отвечала на вопросы Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) транспортные полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу со свертками наркотиков во рту. Сотрудникам показалось подозрительным ее поведение и то, что она молчала в ответ на все заданные вопросы, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО.

«Сотрудники обратили внимание на одиноко идущую женщину, поведение которой вызвало подозрения у стражей порядка. Женщина вела себя странно, в ответ на вопросы полицейских упорно молчала, документов, удостоверяющих личность, при себе не имела. При личном досмотре, проводившемся в присутствии понятых, выяснилось, что во рту доставленная прятала пять свертков, перемотанных изолентой зеленого и красного цвета», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Вещество было отправлено на экспертизу, которая заключила, что порошок является синтетическим наркотиком массой около четырех граммов. В ходе опроса женщина призналась сотрудникам, что с 2000 года страдает от наркотической зависимости. С ее слов, свертки с запрещенными веществами она нашла на улице, якобы случайно, а увидев патруль, спрятала их в рот.

Следователем транспортной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». С подозреваемой взята подписка о невыезде.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) транспортные полицейские задержали 34-летнюю местную жительницу со свертками наркотиков во рту. Сотрудникам показалось подозрительным ее поведение и то, что она молчала в ответ на все заданные вопросы, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «Сотрудники обратили внимание на одиноко идущую женщину, поведение которой вызвало подозрения у стражей порядка. Женщина вела себя странно, в ответ на вопросы полицейских упорно молчала, документов, удостоверяющих личность, при себе не имела. При личном досмотре, проводившемся в присутствии понятых, выяснилось, что во рту доставленная прятала пять свертков, перемотанных изолентой зеленого и красного цвета», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Вещество было отправлено на экспертизу, которая заключила, что порошок является синтетическим наркотиком массой около четырех граммов. В ходе опроса женщина призналась сотрудникам, что с 2000 года страдает от наркотической зависимости. С ее слов, свертки с запрещенными веществами она нашла на улице, якобы случайно, а увидев патруль, спрятала их в рот. Следователем транспортной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей — «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». С подозреваемой взята подписка о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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