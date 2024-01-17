Работники штаба Путина показали ему необычные коробки

17 января 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину в ходе визита в избирательный штаб показали черные коробки, обрамленные углем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Владимиру Путину в ходе визита в избирательный штаб в Москве показали тематические черные коробки, с поверхностью, посыпанные углем. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин. «Это тематическое оформление?» — спросил Путин, когда ему продемонстрировали коробки. Ему рассказали, что поверхность коробок обрамлена углем. Соответствующее видео с реакцией Путина опубликовал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Что будет находиться в этих коробках во время президентской кампании — не сообщается. Вечером 17 января Путин посетил избирательный штаб в Москве. Он встретился там с волонтерами, а также сопредседателями своего штаба. Путин обозначил, что главный плюс от избирательной кампании заключается в том, чтобы иметь возможность общаться с людьми и принимать от них обратную связь.

Владимиру Путину в ходе визита в избирательный штаб в Москве показали тематические черные коробки, с поверхностью, посыпанные углем. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин. «Это тематическое оформление?» — спросил Путин, когда ему продемонстрировали коробки. Ему рассказали, что поверхность коробок обрамлена углем. Соответствующее видео с реакцией Путина опубликовал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Что будет находиться в этих коробках во время президентской кампании — не сообщается. Вечером 17 января Путин посетил избирательный штаб в Москве. Он встретился там с волонтерами, а также сопредседателями своего штаба. Путин обозначил, что главный плюс от избирательной кампании заключается в том, чтобы иметь возможность общаться с людьми и принимать от них обратную связь.