Работники штаба Путина показали ему необычные коробки

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимиру Путину в ходе визита в избирательный штаб показали черные коробки, обрамленные углем Фото:
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Владимиру Путину в ходе визита в избирательный штаб в Москве показали тематические черные коробки, с поверхностью, посыпанные углем. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Это тематическое оформление?» — спросил Путин, когда ему продемонстрировали коробки. Ему рассказали, что поверхность коробок обрамлена углем. Соответствующее видео с реакцией Путина опубликовал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Что будет находиться в этих коробках во время президентской кампании — не сообщается.

Вечером 17 января Путин посетил избирательный штаб в Москве. Он встретился там с волонтерами, а также сопредседателями своего штаба. Путин обозначил, что главный плюс от избирательной кампании заключается в том, чтобы иметь возможность общаться с людьми и принимать от них обратную связь.

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Владимиру Путину в ходе визита в избирательный штаб в Москве показали тематические черные коробки, с поверхностью, посыпанные углем. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин. «Это тематическое оформление?» — спросил Путин, когда ему продемонстрировали коробки. Ему рассказали, что поверхность коробок обрамлена углем. Соответствующее видео с реакцией Путина опубликовал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Что будет находиться в этих коробках во время президентской кампании — не сообщается. Вечером 17 января Путин посетил избирательный штаб в Москве. Он встретился там с волонтерами, а также сопредседателями своего штаба. Путин обозначил, что главный плюс от избирательной кампании заключается в том, чтобы иметь возможность общаться с людьми и принимать от них обратную связь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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