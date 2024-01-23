В Кургане в эвакуированном после землетрясения доме работают магазины. Видео

23 января 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

После введения режима повышенной готовности продолжают работать магазины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в доме на улице Гоголя, 109, где жильцов эвакуировали после того, как в квартирах начали трескаться стены и качаться люстры, продолжают работать магазины. Корреспондент URA.RU поговорила с сотрудниками компаний. Ранее курганские власти ввели режим повышенной готовности. Он связан с ситуацией вокруг эвакуации ночью жителей двух многоэтажных домов. «Магазин „Чемпион“ и пункт выдачи Ozon работают в обычном режиме. Продавцы „Чемпиона“ волнуются. Говорят, что им работодатель сказал, что все хорошо и можно работать спокойно», — передает корреспондент. В разговоре с журналистом продавцы отметили, что после информации о землетрясении покупателей меньше не стало. Не работают только «Газпромбанк» и автошкола «Форсаж». Первый, как передает корреспондент, не работает с утра по причине того, что появилась информация о трещинах и качающихся люстрах. При этом, здание банка открыто для помещения, однако терминалы не работают. Автошкола также закрыта. Однако в группе школы в социальной сети «ВКонтакте» журналисту ответили, что офис по Гоголя, 109 работает. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что курганцев срочно эвакуировали из 17-этажных домов. Жители домов по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109 пожаловались на треск в стенах и качающиеся люстры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане в доме на улице Гоголя, 109, где жильцов эвакуировали после того, как в квартирах начали трескаться стены и качаться люстры, продолжают работать магазины. Корреспондент URA.RU поговорила с сотрудниками компаний. Ранее курганские власти ввели режим повышенной готовности. Он связан с ситуацией вокруг эвакуации ночью жителей двух многоэтажных домов. «Магазин „Чемпион“ и пункт выдачи Ozon работают в обычном режиме. Продавцы „Чемпиона“ волнуются. Говорят, что им работодатель сказал, что все хорошо и можно работать спокойно», — передает корреспондент. В разговоре с журналистом продавцы отметили, что после информации о землетрясении покупателей меньше не стало. Не работают только «Газпромбанк» и автошкола «Форсаж». Первый, как передает корреспондент, не работает с утра по причине того, что появилась информация о трещинах и качающихся люстрах. При этом, здание банка открыто для помещения, однако терминалы не работают. Автошкола также закрыта. Однако в группе школы в социальной сети «ВКонтакте» журналисту ответили, что офис по Гоголя, 109 работает. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что курганцев срочно эвакуировали из 17-этажных домов. Жители домов по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109 пожаловались на треск в стенах и качающиеся люстры.