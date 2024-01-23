23 января 2024

Курганцы отказываются выходить из дома после нападения волка на людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Животное, напавшее на людей, выследили и ликвидировали Фото:
новость из сюжета
Волки напали на курганцев

Многие жители Петуховского округа Курганской области отказываются выходить на улицу из-за нападения волка на людей. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько читателей.

«Сидим по домам, многие просто бояться выходить. Настроенное подавленное, чувствуется, что люди переживают», — пояснили собеседники агентства.

Нападение дикого животного произошло вблизи поселка Курорт Озеро Медвежье. Жертвами стали четыре человека. Одна из пострадавших погибла. Очевидцы заявляли, что видели других хищников. Глава округа Антон Волков отмечал, что по каждому обращению были проведены проверочные мероприятия. Следов присутствия животных не обнаружено.

В местных школах ввели дистанционное обучение 24 января. Власти Курганской области предупредили об опасности столкновения с волками. В МЧС рассказали URA.RU, как следует себя вести при встрече с хищником.

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Многие жители Петуховского округа Курганской области отказываются выходить на улицу из-за нападения волка на людей. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько читателей. «Сидим по домам, многие просто бояться выходить. Настроенное подавленное, чувствуется, что люди переживают», — пояснили собеседники агентства. Нападение дикого животного произошло вблизи поселка Курорт Озеро Медвежье. Жертвами стали четыре человека. Одна из пострадавших погибла. Очевидцы заявляли, что видели других хищников. Глава округа Антон Волков отмечал, что по каждому обращению были проведены проверочные мероприятия. Следов присутствия животных не обнаружено. В местных школах ввели дистанционное обучение 24 января. Власти Курганской области предупредили об опасности столкновения с волками. В МЧС рассказали URA.RU, как следует себя вести при встрече с хищником.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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