23 января 2024

Тюменской птицефабрике подкинули тонну мертвых овец и коров

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, въезд запрещен, огонь, карантин, въезд закрыт
В 2021 году вблизи птицефабрики также происходило сожжение, но тогда уничтожали трупы кур из-за эпидемии птичьего гриппа Фото:

На земли, принадлежащие тюменской птицефабрике «Боровская», неизвестные подкинули тонну останков крупного и мелкого рогатого скота, из-за чего предприятию пришлось оплатить их сжигание из собственных средств. Это следует из документов, имеющихся в распоряжении URA.RU.

«В границах земельного участка, принадлежащего птицефабрике „Боровской“, обнаружены особо опасные биологические отходы от крупного и мелкого рогатого скота — шкуры, головы, останки от убоя. Общая масса — около 1000 килограммов. Установить лицо, осуществившее сброс, не представляется возможным. Утилизация возлагается на собственника участка», — следует из документов.

Чтобы избавиться от опасных останков, птицефабрика наняла подрядчика и оплатила его услуги из собственных средств. Исполнитель доставил на место инсинераторную установку — оборудование для сжигания. За это птицефабрика заплатила более 262 000 рублей.

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На земли, принадлежащие тюменской птицефабрике «Боровская», неизвестные подкинули тонну останков крупного и мелкого рогатого скота, из-за чего предприятию пришлось оплатить их сжигание из собственных средств. Это следует из документов, имеющихся в распоряжении URA.RU. «В границах земельного участка, принадлежащего птицефабрике „Боровской“, обнаружены особо опасные биологические отходы от крупного и мелкого рогатого скота — шкуры, головы, останки от убоя. Общая масса — около 1000 килограммов. Установить лицо, осуществившее сброс, не представляется возможным. Утилизация возлагается на собственника участка», — следует из документов. Чтобы избавиться от опасных останков, птицефабрика наняла подрядчика и оплатила его услуги из собственных средств. Исполнитель доставил на место инсинераторную установку — оборудование для сжигания. За это птицефабрика заплатила более 262 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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