Тюменской птицефабрике подкинули тонну мертвых овец и коров

24 января 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

В 2021 году вблизи птицефабрики также происходило сожжение, но тогда уничтожали трупы кур из-за эпидемии птичьего гриппа Фото: Денис Моргунов © URA.RU На земли, принадлежащие тюменской птицефабрике «Боровская», неизвестные подкинули тонну останков крупного и мелкого рогатого скота, из-за чего предприятию пришлось оплатить их сжигание из собственных средств. Это следует из документов, имеющихся в распоряжении URA.RU. «В границах земельного участка, принадлежащего птицефабрике „Боровской“, обнаружены особо опасные биологические отходы от крупного и мелкого рогатого скота — шкуры, головы, останки от убоя. Общая масса — около 1000 килограммов. Установить лицо, осуществившее сброс, не представляется возможным. Утилизация возлагается на собственника участка», — следует из документов. Чтобы избавиться от опасных останков, птицефабрика наняла подрядчика и оплатила его услуги из собственных средств. Исполнитель доставил на место инсинераторную установку — оборудование для сжигания. За это птицефабрика заплатила более 262 000 рублей.

На земли, принадлежащие тюменской птицефабрике «Боровская», неизвестные подкинули тонну останков крупного и мелкого рогатого скота, из-за чего предприятию пришлось оплатить их сжигание из собственных средств. Это следует из документов, имеющихся в распоряжении URA.RU. «В границах земельного участка, принадлежащего птицефабрике „Боровской“, обнаружены особо опасные биологические отходы от крупного и мелкого рогатого скота — шкуры, головы, останки от убоя. Общая масса — около 1000 килограммов. Установить лицо, осуществившее сброс, не представляется возможным. Утилизация возлагается на собственника участка», — следует из документов. Чтобы избавиться от опасных останков, птицефабрика наняла подрядчика и оплатила его услуги из собственных средств. Исполнитель доставил на место инсинераторную установку — оборудование для сжигания. За это птицефабрика заплатила более 262 000 рублей.