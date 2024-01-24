Элитный тюменский застройщик «попался» на просрочке долгов

Тюменский застройщик «2мен Групп» не вернул кредиторам 10 миллионов рублей

На сайте «ДОМ.РФ» жилье, которое строит «2мен Групп», характеризуется как элитное Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Застройщик «2мен Групп», который возводит элитное жилье в центре Тюмени, не вернул партнерам два займа, взятые еще в 2017 и 2020 годах. Теперь долги придется возвращать с процентами, гласит решение арбитражного суда Тюменской области. Документ размещен на портале «Электронное правосудие».

«Взыскать с акционерного общества «2мен Групп Девелопмент» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий комбинат «Абсолют» задолженность в сумме 7,2 млн рублей, проценты за пользование займом в сумме 1,74 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 735,7 тысячи рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 69,9 тысячи рублей», — говорится в резолютивной части решения арбитражного суда.

Известно, что застройщик в 2017 году взял в дол у «Абсолюта» 3,5 млн рублей, затем в 2020 году — еще 3,7 млн рублей. Вернуть деньги по договору было необходимо еще в 2022 году. Заем был частично погашен, однако полностью деньги на счета «Абсолюта» не вернулись.

В судебном заседании «Абсолют» предоставил все документы, подтверждающие факт перечисления средств на счета «2мен Групп». Часть долга застройщик пытался оспорить, однако его доводы суд оставил без внимания. Причина, по которой элитный застройщик был вынужден брать в долг у мясоперерабатывающего комбината, неизвестна: в системе СБИС не прослеживается никакой связи между двумя компаниями.

URA.RU направило запросы руководству обоих участников судебного дела, ответ на момент публикации ожидается. Ранее агентство рассказало, что крупная тюменская госкомпания пытается через арбитражный суд взыскать долги с партнера, работающего в Свердловской области.