24 января 2024

В ЯНАО заготовители хотят продлить кампанию по убою оленины

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, северные олени
Заготовительную кампанию аграрии планируют продлить до 15—20 февраля Фото:

В поселке Белоярске Приуральского района (ЯНАО) заготовительную кампанию аграрии планируют продлить до 15—20 февраля. Убойный комплекс «Паюта» принимает оленеводов, не успевших сдать скот в основной период, сообщается на странице «Приуралье» во «ВКонтакте».

«Убойный комплекс предприятия „Паюта“ в Белоярске продолжает заготовительную кампанию. Сейчас он принимает оленеводов, не успевших сдать своих оленей в основной период. В первый день работы тундровики пригнали порядка 90 голов северного оленя — это примерно четыре тысячи килограммов мяса. Продлить убой планируют до 15—20 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году аграрии Ямала побили рекорд и заготовили более 2 900 тонн мяса северного оленя — на 20% больше, чем годом ранее. Оленеводы округа сдали на заготовительные комплексы региона 76 тысяч голов оленей.

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В поселке Белоярске Приуральского района (ЯНАО) заготовительную кампанию аграрии планируют продлить до 15—20 февраля. Убойный комплекс «Паюта» принимает оленеводов, не успевших сдать скот в основной период, сообщается на странице «Приуралье» во «ВКонтакте». «Убойный комплекс предприятия „Паюта“ в Белоярске продолжает заготовительную кампанию. Сейчас он принимает оленеводов, не успевших сдать своих оленей в основной период. В первый день работы тундровики пригнали порядка 90 голов северного оленя — это примерно четыре тысячи килограммов мяса. Продлить убой планируют до 15—20 февраля», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году аграрии Ямала побили рекорд и заготовили более 2 900 тонн мяса северного оленя — на 20% больше, чем годом ранее. Оленеводы округа сдали на заготовительные комплексы региона 76 тысяч голов оленей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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