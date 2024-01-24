В ЯНАО заготовители хотят продлить кампанию по убою оленины

25 января 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Заготовительную кампанию аграрии планируют продлить до 15—20 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Белоярске Приуральского района (ЯНАО) заготовительную кампанию аграрии планируют продлить до 15—20 февраля. Убойный комплекс «Паюта» принимает оленеводов, не успевших сдать скот в основной период, сообщается на странице «Приуралье» во «ВКонтакте». «Убойный комплекс предприятия „Паюта“ в Белоярске продолжает заготовительную кампанию. Сейчас он принимает оленеводов, не успевших сдать своих оленей в основной период. В первый день работы тундровики пригнали порядка 90 голов северного оленя — это примерно четыре тысячи килограммов мяса. Продлить убой планируют до 15—20 февраля», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году аграрии Ямала побили рекорд и заготовили более 2 900 тонн мяса северного оленя — на 20% больше, чем годом ранее. Оленеводы округа сдали на заготовительные комплексы региона 76 тысяч голов оленей.

В поселке Белоярске Приуральского района (ЯНАО) заготовительную кампанию аграрии планируют продлить до 15—20 февраля. Убойный комплекс «Паюта» принимает оленеводов, не успевших сдать скот в основной период, сообщается на странице «Приуралье» во «ВКонтакте». «Убойный комплекс предприятия „Паюта“ в Белоярске продолжает заготовительную кампанию. Сейчас он принимает оленеводов, не успевших сдать своих оленей в основной период. В первый день работы тундровики пригнали порядка 90 голов северного оленя — это примерно четыре тысячи килограммов мяса. Продлить убой планируют до 15—20 февраля», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году аграрии Ямала побили рекорд и заготовили более 2 900 тонн мяса северного оленя — на 20% больше, чем годом ранее. Оленеводы округа сдали на заготовительные комплексы региона 76 тысяч голов оленей.