В Тобольске семьи участников СВО обратились к мэру за помощью

Афанасьев провел встречу с жителями Тобольска Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) две семьи участников СВО обратились к мэру Максиму Афанасьеву за помощью. В соцсети градоначальник сообщил, что одним будут выделены средства для подключения к водоснабжению, а второй семье выделят деньги для замены окон в квартире.

«В местной общественной приемной „Единой России“ провел очередную встречу с тоболяками. Светлана Николаевна — мама участника СВО. С мужем — ветераном труда — женщина проживает в микрорайоне Иртышский. У семьи средств для подключения к водоснабжению нет. Решено оказать материальную помощь из средств регионального бюджета», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале.

Еще одна семья, где муж является участником СВО, воспитывает двоих детей, один из которых инвалид. Супруги обратились за материальной помощью для замены оконных блоков в их двухкомнатной квартире. Было принято решение выделить необходимые средства из областного бюджета.

В регионе оказывают всяческую поддержку семьям участников спецоперации. Так прокуратура Голышмановского района помогла матери получить выплату за сына, погибшего в зоне СВО. Женщина проживала в Тюменской области без регистрации и изначально в получении средств ей было отказано