29 января 2024

В Тюмени пассажиров возила маршрутка с неисправными тормозами

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, маршрутное такси, пешеход, прохожий, автобус, общественный транспорт, маршрутка
У маршрутки была неисправна тормозная система, но она все равно выполняла рейсы (архивное фото) Фото:

В Тюмени с маршрута №4 сняли автобус, в котором оказалась неисправна тормозная система. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Сотрудники технического надзора Госавтоинспекции Тюмени проверили техническое состояние автобусов и необходимую документацию у водителей на городских маршрутах. Выявлено грубое нарушение ПДД — неисправная рабочая тормозная система у одного из автобусов маршрута N4», — рассказали в УГИБДД.

По итогу транспортное средство отбуксировали на базу перевозчика для устранения проблем. Маршрут №4 обслуживает ООО «Тюменьавтотранс». Получить оперативный комментарий в компании не удалось. С журналистом пообещали связаться после окончания планерки у директора.

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В Тюмени с маршрута №4 сняли автобус, в котором оказалась неисправна тормозная система. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Сотрудники технического надзора Госавтоинспекции Тюмени проверили техническое состояние автобусов и необходимую документацию у водителей на городских маршрутах. Выявлено грубое нарушение ПДД — неисправная рабочая тормозная система у одного из автобусов маршрута N4», — рассказали в УГИБДД. По итогу транспортное средство отбуксировали на базу перевозчика для устранения проблем. Маршрут №4 обслуживает ООО «Тюменьавтотранс». Получить оперативный комментарий в компании не удалось. С журналистом пообещали связаться после окончания планерки у директора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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