В Тюмени пассажиров возила маршрутка с неисправными тормозами

В Тюмени с маршрута №4 сняли автобус, в котором оказалась неисправна тормозная система. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«Сотрудники технического надзора Госавтоинспекции Тюмени проверили техническое состояние автобусов и необходимую документацию у водителей на городских маршрутах. Выявлено грубое нарушение ПДД — неисправная рабочая тормозная система у одного из автобусов маршрута N4», — рассказали в УГИБДД.
По итогу транспортное средство отбуксировали на базу перевозчика для устранения проблем. Маршрут №4 обслуживает ООО «Тюменьавтотранс». Получить оперативный комментарий в компании не удалось. С журналистом пообещали связаться после окончания планерки у директора.
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