Губернатор Шумков попросил мэрию Кургана завершить работы по паркам к лету

31 января 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков попросил мэрию Кургана закончить работы по благоустройству парков в Заозерном и Рябково до лета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил администрацию Кургана завершить работы по благоустройству парка в 4-м микрорайоне Заозерного и экопарка в микрорайоне Рябково до начала сезона летнего активного отдыха. Об этом он пишет в своем telegram-канале. «Всего в Кургане в этом сезоне будет благоустроено порядка двух десятков территорий. В том числе в местах привычного отдыха и времяпрепровождения горожан. <…> До начала сезона активного отдыха летом попросили администрацию Кургана завершить работы по благоустройству парка в 4-м микрорайоне и экопарка в Рябково», — пишет Шумков. Также он отметил, что в этом году реализовывается комплексное благоустройство в двух курганских городах: центра Петухово и отдельных площадок и территорий в Шадринске. С его слов, необходимое финансирование для реализации этих проектов муниципальным образованиям были предоставлены. Также, по информации с канала главы региона, сейчас в администрациях идет этап активного контрактования и подготовки к началу данных работ. Ранее URA.RU писало, что в двух городах Курганской области (Далматово и Шумиха) будет проходить масштабная стройка в центре. Шумков заявлял о преобразовании территории от местного ж/д вокзала до монастыря в Далматово. На эти цели было выделено более 70 млн рублей. Губернатор лично выезжал на территории, чтобы проконтролировать работу подрядчиков. Также сообщалось, что в 2024 году в Кургане и Шадринске приведут в порядок почти 150 дворовых территорий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил администрацию Кургана завершить работы по благоустройству парка в 4-м микрорайоне Заозерного и экопарка в микрорайоне Рябково до начала сезона летнего активного отдыха. Об этом он пишет в своем telegram-канале. «Всего в Кургане в этом сезоне будет благоустроено порядка двух десятков территорий. В том числе в местах привычного отдыха и времяпрепровождения горожан. <…> До начала сезона активного отдыха летом попросили администрацию Кургана завершить работы по благоустройству парка в 4-м микрорайоне и экопарка в Рябково», — пишет Шумков. Также он отметил, что в этом году реализовывается комплексное благоустройство в двух курганских городах: центра Петухово и отдельных площадок и территорий в Шадринске. С его слов, необходимое финансирование для реализации этих проектов муниципальным образованиям были предоставлены. Также, по информации с канала главы региона, сейчас в администрациях идет этап активного контрактования и подготовки к началу данных работ. Ранее URA.RU писало, что в двух городах Курганской области (Далматово и Шумиха) будет проходить масштабная стройка в центре. Шумков заявлял о преобразовании территории от местного ж/д вокзала до монастыря в Далматово. На эти цели было выделено более 70 млн рублей. Губернатор лично выезжал на территории, чтобы проконтролировать работу подрядчиков. Также сообщалось, что в 2024 году в Кургане и Шадринске приведут в порядок почти 150 дворовых территорий.