30 января 2024

Тюменские рестораторы отказались от импортных продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический ужин в ресторане Ремезов. Тюмень, ужин, еда, обед
Большую часть продуктов в рестораны поставляют российские компании Фото:

В ресторанах Тюмени почти полностью отказались от импортных продуктов и готовят на отечественном сырье. Об этом URA.RU рассказал совладелец сети ресторанов 15/86 Иван Крылов.

«В Тюмени большинство рестораторов перешли на российские продукты. На 92% мы обеспечены отечественным сырьем. Сейчас из-за границы привозят в рестораны только некоторые виды сыров и томаты из Таджикистана», — сообщил Иван Крылов.

Проблемы с поставками продуктов в рестораны начались еще несколько лет назад. Тогда под санкциями оказались импортные сыры, салаты, некоторые виды рыбы, соусы и сиропы.

При этом, несмотря на изменения, аналитики отметили увеличение среднего чека на 12% в тюменских ресторанах. Итоги были подведены под конец 2023 года.

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В ресторанах Тюмени почти полностью отказались от импортных продуктов и готовят на отечественном сырье. Об этом URA.RU рассказал совладелец сети ресторанов 15/86 Иван Крылов. «В Тюмени большинство рестораторов перешли на российские продукты. На 92% мы обеспечены отечественным сырьем. Сейчас из-за границы привозят в рестораны только некоторые виды сыров и томаты из Таджикистана», — сообщил Иван Крылов. Проблемы с поставками продуктов в рестораны начались еще несколько лет назад. Тогда под санкциями оказались импортные сыры, салаты, некоторые виды рыбы, соусы и сиропы. При этом, несмотря на изменения, аналитики отметили увеличение среднего чека на 12% в тюменских ресторанах. Итоги были подведены под конец 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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