Тюменские рестораторы отказались от импортных продуктов

31 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Большую часть продуктов в рестораны поставляют российские компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ресторанах Тюмени почти полностью отказались от импортных продуктов и готовят на отечественном сырье. Об этом URA.RU рассказал совладелец сети ресторанов 15/86 Иван Крылов. «В Тюмени большинство рестораторов перешли на российские продукты. На 92% мы обеспечены отечественным сырьем. Сейчас из-за границы привозят в рестораны только некоторые виды сыров и томаты из Таджикистана», — сообщил Иван Крылов. Проблемы с поставками продуктов в рестораны начались еще несколько лет назад. Тогда под санкциями оказались импортные сыры, салаты, некоторые виды рыбы, соусы и сиропы. При этом, несмотря на изменения, аналитики отметили увеличение среднего чека на 12% в тюменских ресторанах. Итоги были подведены под конец 2023 года.

В ресторанах Тюмени почти полностью отказались от импортных продуктов и готовят на отечественном сырье. Об этом URA.RU рассказал совладелец сети ресторанов 15/86 Иван Крылов. «В Тюмени большинство рестораторов перешли на российские продукты. На 92% мы обеспечены отечественным сырьем. Сейчас из-за границы привозят в рестораны только некоторые виды сыров и томаты из Таджикистана», — сообщил Иван Крылов. Проблемы с поставками продуктов в рестораны начались еще несколько лет назад. Тогда под санкциями оказались импортные сыры, салаты, некоторые виды рыбы, соусы и сиропы. При этом, несмотря на изменения, аналитики отметили увеличение среднего чека на 12% в тюменских ресторанах. Итоги были подведены под конец 2023 года.