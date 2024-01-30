Тюменские рестораторы отказались от импортных продуктов

В ресторанах Тюмени почти полностью отказались от импортных продуктов и готовят на отечественном сырье. Об этом URA.RU рассказал совладелец сети ресторанов 15/86 Иван Крылов.
«В Тюмени большинство рестораторов перешли на российские продукты. На 92% мы обеспечены отечественным сырьем. Сейчас из-за границы привозят в рестораны только некоторые виды сыров и томаты из Таджикистана», — сообщил Иван Крылов.
Проблемы с поставками продуктов в рестораны начались еще несколько лет назад. Тогда под санкциями оказались импортные сыры, салаты, некоторые виды рыбы, соусы и сиропы.
При этом, несмотря на изменения, аналитики отметили увеличение среднего чека на 12% в тюменских ресторанах. Итоги были подведены под конец 2023 года.
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