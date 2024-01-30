Тюменские застройщики рассказали, почему поднимают цены на жилье

Застройщики Тюмени повышают цены на жилье из-за роста стоимости стройматериалов

31 января 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

По данным девелоперов, себестоимость жилищного строительства в регионе выросла за год на 30% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские застройщики поднимают стоимость жилья из-за постоянного роста закупочной цены на ключевые строительные материалы. Себестоимость строительства квартир в регионе выросла за год больше чем на 30%, рассказал URA.RU на правах анонимности источник в девелоперской компании региона. «Даже если не брать инфляцию, изменения банковской политики, рост ключевой ставки, есть еще одна важная причина — дорожают строительные материалы. Даже бетон различных марок, который никогда не был дефицитным, его много в стране производят. На бетон разом все производители цены подняли в конце прошлого года на 40%», — заявил собеседник URA.RU. По словам застройщиков, резко выросли в цене даже те материалы, которые производят в Тюменской области. «Подорожали в полтора раза керамзитовые блоки, их используют в строительстве межквартирных стен. Неожиданно выросли и расценки рабочих, например, плиточников, отделочников. Они подняли свои цены сразу на 30%», — рассказала URA.RU руководитель сметно-ревизионной группы застройщика «Меридиан» Юлия Скворцова. URA.RU направило запрос в главное управление строительства Тюменской области. Ранее агентство рассказало, что тюменцы скупают участки под индивидуальное строительство.

Тюменские застройщики поднимают стоимость жилья из-за постоянного роста закупочной цены на ключевые строительные материалы. Себестоимость строительства квартир в регионе выросла за год больше чем на 30%, рассказал URA.RU на правах анонимности источник в девелоперской компании региона. «Даже если не брать инфляцию, изменения банковской политики, рост ключевой ставки, есть еще одна важная причина — дорожают строительные материалы. Даже бетон различных марок, который никогда не был дефицитным, его много в стране производят. На бетон разом все производители цены подняли в конце прошлого года на 40%», — заявил собеседник URA.RU. По словам застройщиков, резко выросли в цене даже те материалы, которые производят в Тюменской области. «Подорожали в полтора раза керамзитовые блоки, их используют в строительстве межквартирных стен. Неожиданно выросли и расценки рабочих, например, плиточников, отделочников. Они подняли свои цены сразу на 30%», — рассказала URA.RU руководитель сметно-ревизионной группы застройщика «Меридиан» Юлия Скворцова. URA.RU направило запрос в главное управление строительства Тюменской области. Ранее агентство рассказало, что тюменцы скупают участки под индивидуальное строительство.