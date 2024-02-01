Депутат Госдумы посетит города ЯНАО и выслушает проблемы жителей

Депутат ЯНАО Погорелый приведет в городах округа встречи с жителями

02 февраля 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

С 6 по 9 февраля Погорелый приедет с рабочим визитов ЯНАО Фото: Григорий Собченко Депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый на следующей неделе проведет рабочие встречи в Новом Уренгое, Тазовском, Тарко-Сале и Муравленко. В соцсети он сообщил, что готов найти время для встречи с жителями и помочь им в решении проблем. «Уважаемые земляки, на следующей неделе буду работать на Ямале. Среди рабочих встреч в Новом Уренгое, Тазовском, Тарко-Сале и Муравленко найду время для личного приема. Если есть наболевшие вопросы, требующие моего личного вмешательства, запланируем встречу», — сообщил политик в своем telegram-канале. Для организации встречи депутат просит ямальцев писать ему в личные сообщения на странице в соцсети ВКонтакте или в комментариях в Telegram. В Новом Уренгое Погорелый будет работать 6 февраля, 7 февраля — в Тазовском, а 8 и 9 февраля в Тарко-Сале и Муравленко соответственно. Летом прошлого года Погорелый оказал помощь жительнице Тазовского района у которой в два раза выросла оплата за отопление, а в батарее в квартире оставались едва теплыми. Чтобы разобраться в проблеме, он направил запрос в районную прокуратуру. В ходе проверки выяснилось, что УК самовольно сливала воду из системы отопления, что привело к необоснованному удорожанию коммунальных услуг для жителей обслуживаемого дома.

Депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый на следующей неделе проведет рабочие встречи в Новом Уренгое, Тазовском, Тарко-Сале и Муравленко. В соцсети он сообщил, что готов найти время для встречи с жителями и помочь им в решении проблем. «Уважаемые земляки, на следующей неделе буду работать на Ямале. Среди рабочих встреч в Новом Уренгое, Тазовском, Тарко-Сале и Муравленко найду время для личного приема. Если есть наболевшие вопросы, требующие моего личного вмешательства, запланируем встречу», — сообщил политик в своем telegram-канале. Для организации встречи депутат просит ямальцев писать ему в личные сообщения на странице в соцсети ВКонтакте или в комментариях в Telegram. В Новом Уренгое Погорелый будет работать 6 февраля, 7 февраля — в Тазовском, а 8 и 9 февраля в Тарко-Сале и Муравленко соответственно. Летом прошлого года Погорелый оказал помощь жительнице Тазовского района у которой в два раза выросла оплата за отопление, а в батарее в квартире оставались едва теплыми. Чтобы разобраться в проблеме, он направил запрос в районную прокуратуру. В ходе проверки выяснилось, что УК самовольно сливала воду из системы отопления, что привело к необоснованному удорожанию коммунальных услуг для жителей обслуживаемого дома.