В окрестностях Тюмени туристы увидят редкую птицу

На тюменской ферме вырастили самую крупную птицу планеты — черного страуса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Загородный клуб "Белая лошадь". Екатеринбург, страус
Одно из самых популярных мест среди туристов — страусиная ферма Фото:

В окрестностях Тюмени находится множество туристических комплексов, которые могут стать идеальным местом для бюджетного отдыха. Редакция URA.RU сделала подборку локаций, где тюменцы смогут насладиться природой и уединением, при этом не затратив много времени и денег на дорогу.

20 километров

Познакомится с историей народов Тюменской области в одном месте тюменцы смогут в музее-заповеднике на Андреевском озере. Здесь собраны архитектурные памятники разных времен — избы, шатры, юрты. Находится он в 23-х километрах от Тюмени.

40 километров

Одно из самых популярных мест среди туристов — страусиная ферма. Находится в 35 километрах от города, в селе Чикча. На тюменской ферме разводят самую крупную птицу планеты — черного африканского страуса.

Этническая деревня «Юрибей» находится в 40-ка километрах от Тюмени. Там знакомят с бытом коренных народов: манси, хантов, ненцев, алтайцев. Для детей есть зоопарк с оленями, лисами и енотами.

Два кольцевых маршрута вдоль экотропы «Лукашино» расположены в районе озера Полушинского на 42-м километре Ирбитского тракта. Из достопримечательностей — редкие деревья, которые обычно не растут в области и высокая вероятность встретить лисиц или зайцев. Маршруты оснащены информационными стендами.

80 километров

Музей «Ялуторовский острог» еще одно популярное место у туристов. В музейном комплексе тюменцы узнают про историю города, декабристов и познакомятся с бытом сибирских купцов. Комплекс располагается в Ялуторовске, время в пути займет один час.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В окрестностях Тюмени находится множество туристических комплексов, которые могут стать идеальным местом для бюджетного отдыха. Редакция URA.RU сделала подборку локаций, где тюменцы смогут насладиться природой и уединением, при этом не затратив много времени и денег на дорогу. 20 километров Познакомится с историей народов Тюменской области в одном месте тюменцы смогут в музее-заповеднике на Андреевском озере. Здесь собраны архитектурные памятники разных времен — избы, шатры, юрты. Находится он в 23-х километрах от Тюмени. 40 километров Одно из самых популярных мест среди туристов — страусиная ферма. Находится в 35 километрах от города, в селе Чикча. На тюменской ферме разводят самую крупную птицу планеты — черного африканского страуса. Этническая деревня «Юрибей» находится в 40-ка километрах от Тюмени. Там знакомят с бытом коренных народов: манси, хантов, ненцев, алтайцев. Для детей есть зоопарк с оленями, лисами и енотами. Два кольцевых маршрута вдоль экотропы «Лукашино» расположены в районе озера Полушинского на 42-м километре Ирбитского тракта. Из достопримечательностей — редкие деревья, которые обычно не растут в области и высокая вероятность встретить лисиц или зайцев. Маршруты оснащены информационными стендами. 80 километров Музей «Ялуторовский острог» еще одно популярное место у туристов. В музейном комплексе тюменцы узнают про историю города, декабристов и познакомятся с бытом сибирских купцов. Комплекс располагается в Ялуторовске, время в пути займет один час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...