В окрестностях Тюмени туристы увидят редкую птицу

На тюменской ферме вырастили самую крупную птицу планеты — черного страуса

Одно из самых популярных мест среди туристов — страусиная ферма Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В окрестностях Тюмени находится множество туристических комплексов, которые могут стать идеальным местом для бюджетного отдыха. Редакция URA.RU сделала подборку локаций, где тюменцы смогут насладиться природой и уединением, при этом не затратив много времени и денег на дорогу.

20 километров

Познакомится с историей народов Тюменской области в одном месте тюменцы смогут в музее-заповеднике на Андреевском озере. Здесь собраны архитектурные памятники разных времен — избы, шатры, юрты. Находится он в 23-х километрах от Тюмени.

40 километров

Одно из самых популярных мест среди туристов — страусиная ферма. Находится в 35 километрах от города, в селе Чикча. На тюменской ферме разводят самую крупную птицу планеты — черного африканского страуса.

Этническая деревня «Юрибей» находится в 40-ка километрах от Тюмени. Там знакомят с бытом коренных народов: манси, хантов, ненцев, алтайцев. Для детей есть зоопарк с оленями, лисами и енотами.

Два кольцевых маршрута вдоль экотропы «Лукашино» расположены в районе озера Полушинского на 42-м километре Ирбитского тракта. Из достопримечательностей — редкие деревья, которые обычно не растут в области и высокая вероятность встретить лисиц или зайцев. Маршруты оснащены информационными стендами.

80 километров

Музей «Ялуторовский острог» еще одно популярное место у туристов. В музейном комплексе тюменцы узнают про историю города, декабристов и познакомятся с бытом сибирских купцов. Комплекс располагается в Ялуторовске, время в пути займет один час.