Мэр Титовский открыл Год детства в Салехарде

03 февраля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

В Салехарде отметили семьи, внесшие весомый вклад в развитие города Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Салехарда Алексей Титовский 3 февраля дал официальный старт Году семьи и детства в городе. Об этом сообщила администрация. «Сегодня мне и моей семье выпала честь открыть череду событий, которые будут посвящены самому дорогому и любимому, что есть у каждого из нас. Я знаю, какую радость, какое счастье дарят семья и дети. Это наша опора, наше будущее, наше сердце и самое большое сокровище», — слова Титовского передает администрация города в telegram-канале. Депутат Тюменской областной думы Лариса Цупикова наградила творческие семьи города. На сцене чествовали семьи, прожившие в браке долгие годы, и профессиональные династии из различных организаций муниципалитета. Город отметил 13 семей, добившихся успехов в воспитании детей и внесших весомый вклад в развитие Салехарда. Одна из таких — семья Палий, их семейный стаж работы в «Салехардэнерго» составляет 88 лет. Династия медицинских работников Вихровых недалеко ушла. Они работают в родильном отделении города больше 80 лет. В январе этого года губернатор региона Дмитрий Артюхов и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков приняли участие в открытии Года семьи и Года детства на Ямале. На встрече присутствовали десять семей из разных городов округа. После этого глава Нового Уренгоя дал старт новому году. Торжественное открытие сопровождалось праздничным концертом в Арктическом лицее. Перед ним глава заехал в гости к многодетной семье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Салехарда Алексей Титовский 3 февраля дал официальный старт Году семьи и детства в городе. Об этом сообщила администрация. «Сегодня мне и моей семье выпала честь открыть череду событий, которые будут посвящены самому дорогому и любимому, что есть у каждого из нас. Я знаю, какую радость, какое счастье дарят семья и дети. Это наша опора, наше будущее, наше сердце и самое большое сокровище», — слова Титовского передает администрация города в telegram-канале. Депутат Тюменской областной думы Лариса Цупикова наградила творческие семьи города. На сцене чествовали семьи, прожившие в браке долгие годы, и профессиональные династии из различных организаций муниципалитета. Город отметил 13 семей, добившихся успехов в воспитании детей и внесших весомый вклад в развитие Салехарда. Одна из таких — семья Палий, их семейный стаж работы в «Салехардэнерго» составляет 88 лет. Династия медицинских работников Вихровых недалеко ушла. Они работают в родильном отделении города больше 80 лет. В январе этого года губернатор региона Дмитрий Артюхов и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков приняли участие в открытии Года семьи и Года детства на Ямале. На встрече присутствовали десять семей из разных городов округа. После этого глава Нового Уренгоя дал старт новому году. Торжественное открытие сопровождалось праздничным концертом в Арктическом лицее. Перед ним глава заехал в гости к многодетной семье.