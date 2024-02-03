03 февраля 2024
02 февраля 2024

Курганский сапер получил орден Мужества на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ разминируют центр Донецка от "Лепестков". Донецк, сапер
Курганский боец является участником спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сапер из Курганской области, принимающий участие в спецоперации ВС РФ на Украине, получил орден Мужества. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU

«Получил орден Мужества за участие в СВО. Примерно неделю назад вручили награду», — пояснил собеседник информационного агентства.

Этим орденом награждают бойцов за мужество и отвагу, смелые и решительные действия при исполнении воинского долга. Удостоенные награды, совершают поступки, сопряженные с риском для жизни.

Курганскому бойцу вручили государственную награду
Курганскому бойцу вручили государственную награду
Фото:

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Сапер из Курганской области, принимающий участие в спецоперации ВС РФ на Украине, получил орден Мужества. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU «Получил орден Мужества за участие в СВО. Примерно неделю назад вручили награду», — пояснил собеседник информационного агентства. Этим орденом награждают бойцов за мужество и отвагу, смелые и решительные действия при исполнении воинского долга. Удостоенные награды, совершают поступки, сопряженные с риском для жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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