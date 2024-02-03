Курганский боец является участником спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сапер из Курганской области, принимающий участие в спецоперации ВС РФ на Украине, получил орден Мужества. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU
«Получил орден Мужества за участие в СВО. Примерно неделю назад вручили награду», — пояснил собеседник информационного агентства.
Этим орденом награждают бойцов за мужество и отвагу, смелые и решительные действия при исполнении воинского долга. Удостоенные награды, совершают поступки, сопряженные с риском для жизни.
Курганскому бойцу вручили государственную награду
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