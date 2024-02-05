Тюменский блогер пожаловался в квалификационную коллегию на трех судей

Блогер из Тобольска пожаловался в квалификационную коллегию на трех судей

Блогер Вадим Калина недоволен работой тобольских судов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер из Тобольска Вадим Калина пожаловался в Квалификационную коллегию Тюменской области на трех судей. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. Мужчина добавил, что у него есть претензии к работе Валерия Беленцова, Ивана Орлицкого и Марины Логиновой.

«Сегодня отправил в Квалификационную коллегию судей Тюменской области жалобу сразу на трех тобольских судей. На судей жаловаться не принято, даже на одного судью. Но тут по-другому никак. Разные судьи по моему делу постоянно допускают одно и то же нарушение моих прав как лица, привлекаемого к административной ответственности. Из чего я сделал вывод, что эти нарушения в тобольских судах носят систематический и массовый характер», — заявил Калина в беседе с URA.RU.

Он добавил, что судьи направляют ему повестки и документы по ошибочным адресам. Из-за этого, как утверждает Калина, у блогера нет возможности получать корреспонденцию вовремя и реагировать на нее соответствующим образом. «Первое, что прошу в жалобе — принять меры к прекращению подобной практики. На днях копию жалобы на судей отнесу еще и председателю Тобольского городского суда», — отметил собеседник URA.RU.

В адрес Квалификационной коллегии судей Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что Мировой суд Тобольска признал местного блогера Вадима Калину виновным в нанесении побоев подростку. Мужчина был оштрафован на пять тысяч рублей по 6.1.1 КоАП — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль.