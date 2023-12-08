Тюменского блогера осудили за избиение подростка

Тобольский блогер Вадим Калина признан виновным в избиении подростка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей Фото:

Мировой суд Тобольска признал местного блогера Вадима Калину виновным в нанесении побоев подростку. Об этом мужчина рассказал в беседе с URA.RU. Тоболяк был оштрафован на пять тыс. рублей по 6.1.1 КоАП — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль.

«Я был признан виновным по 6.1.1 КоАП. Штраф составил пять тысяч рублей», — сообщил Калина в беседе с URA.RU.

В июне Калина обратился в полицию с заявлением о том, что его избила группа подростков. Силовики отказали ему в возбуждении уголовного дела, а затем заявили, что он сам спровоцировал драку, во время которой нанес одному из ее участников побои. Тобольский блогер с обвинениями в свой адрес категорически не согласен.

Ранее Калина заявил, что во время разбирательств по указанному делу полиция допустила ряд нарушений. Мужчина пожаловался на действия силовиков в Следственный комитет России.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мировой суд Тобольска признал местного блогера Вадима Калину виновным в нанесении побоев подростку. Об этом мужчина рассказал в беседе с URA.RU. Тоболяк был оштрафован на пять тыс. рублей по 6.1.1 КоАП — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль. «Я был признан виновным по 6.1.1 КоАП. Штраф составил пять тысяч рублей», — сообщил Калина в беседе с URA.RU. В июне Калина обратился в полицию с заявлением о том, что его избила группа подростков. Силовики отказали ему в возбуждении уголовного дела, а затем заявили, что он сам спровоцировал драку, во время которой нанес одному из ее участников побои. Тобольский блогер с обвинениями в свой адрес категорически не согласен. Ранее Калина заявил, что во время разбирательств по указанному делу полиция допустила ряд нарушений. Мужчина пожаловался на действия силовиков в Следственный комитет России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...