Тюменского блогера осудили за избиение подростка

Тобольский блогер Вадим Калина признан виновным в избиении подростка

08 декабря 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мировой суд Тобольска признал местного блогера Вадима Калину виновным в нанесении побоев подростку. Об этом мужчина рассказал в беседе с URA.RU. Тоболяк был оштрафован на пять тыс. рублей по 6.1.1 КоАП — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль. «Я был признан виновным по 6.1.1 КоАП. Штраф составил пять тысяч рублей», — сообщил Калина в беседе с URA.RU. В июне Калина обратился в полицию с заявлением о том, что его избила группа подростков. Силовики отказали ему в возбуждении уголовного дела, а затем заявили, что он сам спровоцировал драку, во время которой нанес одному из ее участников побои. Тобольский блогер с обвинениями в свой адрес категорически не согласен. Ранее Калина заявил, что во время разбирательств по указанному делу полиция допустила ряд нарушений. Мужчина пожаловался на действия силовиков в Следственный комитет России.

Мировой суд Тобольска признал местного блогера Вадима Калину виновным в нанесении побоев подростку. Об этом мужчина рассказал в беседе с URA.RU. Тоболяк был оштрафован на пять тыс. рублей по 6.1.1 КоАП — нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль. «Я был признан виновным по 6.1.1 КоАП. Штраф составил пять тысяч рублей», — сообщил Калина в беседе с URA.RU. В июне Калина обратился в полицию с заявлением о том, что его избила группа подростков. Силовики отказали ему в возбуждении уголовного дела, а затем заявили, что он сам спровоцировал драку, во время которой нанес одному из ее участников побои. Тобольский блогер с обвинениями в свой адрес категорически не согласен. Ранее Калина заявил, что во время разбирательств по указанному делу полиция допустила ряд нарушений. Мужчина пожаловался на действия силовиков в Следственный комитет России.