Руководство интерната в ЯНАО оплатило родителям моральный вред

Суд удовлетворил требования прокурора Шурышкарского района и взыскал в пользу родителей школьника 15 тысяч рублей. Ученик Горковской спецшколы-интерната наступил на гвоздь в деревянном щите, лежащем во дворе столовой. После происшествия руководство учреждения очистило дворовую территорию от мусора, сообщает надзорный орган в своем telegram-канале.
«Установлено, что в сентябре 2023 года ученик школы наступил на гвоздь, торчащий из деревянного щита, лежащего во дворе школьной столовой. В результате чего ему причинены телесные повреждения в виде колотой раны правой стопы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью. По результатам рассмотрения иска прокурора Шурышкарского района взыскана компенсация морального вреда с образовательного учреждения», — сообщает прокуратура округа.
По решению суда, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Территория школьной столовой очищена от мусора.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация детского сада в Шурышкарском районе (ЯНАО) выплатила компенсацию в размере 20 тысяч рублей родителям травмированного ребенка. Добиться справедливости отцу пострадавшего удалось после обращения в прокуратуру.
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