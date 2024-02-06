06 февраля 2024

Руководство интерната в ЯНАО оплатило родителям моральный вред

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа № 11, закрытая в учебном году на реконструкцию. Курган, школьный двор, школа 11
После происшествия руководство учреждения очистило дворовую территорию от мусора Фото:

Суд удовлетворил требования прокурора Шурышкарского района и взыскал в пользу родителей школьника 15 тысяч рублей. Ученик Горковской спецшколы-интерната наступил на гвоздь в деревянном щите, лежащем во дворе столовой. После происшествия руководство учреждения очистило дворовую территорию от мусора, сообщает надзорный орган в своем telegram-канале.

«Установлено, что в сентябре 2023 года ученик школы наступил на гвоздь, торчащий из деревянного щита, лежащего во дворе школьной столовой. В результате чего ему причинены телесные повреждения в виде колотой раны правой стопы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью. По результатам рассмотрения иска прокурора Шурышкарского района взыскана компенсация морального вреда с образовательного учреждения», — сообщает прокуратура округа.

По решению суда, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Территория школьной столовой очищена от мусора.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация детского сада в Шурышкарском районе (ЯНАО) выплатила компенсацию в размере 20 тысяч рублей родителям травмированного ребенка. Добиться справедливости отцу пострадавшего удалось после обращения в прокуратуру.

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Суд удовлетворил требования прокурора Шурышкарского района и взыскал в пользу родителей школьника 15 тысяч рублей. Ученик Горковской спецшколы-интерната наступил на гвоздь в деревянном щите, лежащем во дворе столовой. После происшествия руководство учреждения очистило дворовую территорию от мусора, сообщает надзорный орган в своем telegram-канале. «Установлено, что в сентябре 2023 года ученик школы наступил на гвоздь, торчащий из деревянного щита, лежащего во дворе школьной столовой. В результате чего ему причинены телесные повреждения в виде колотой раны правой стопы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью. По результатам рассмотрения иска прокурора Шурышкарского района взыскана компенсация морального вреда с образовательного учреждения», — сообщает прокуратура округа. По решению суда, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Территория школьной столовой очищена от мусора. Ранее URA.RU сообщало, что администрация детского сада в Шурышкарском районе (ЯНАО) выплатила компенсацию в размере 20 тысяч рублей родителям травмированного ребенка. Добиться справедливости отцу пострадавшего удалось после обращения в прокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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