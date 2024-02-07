Суд вынес новое решение по делу экс-замглавы администрации Кургана Нелюбина. Видео

08 февраля 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

В Кургане суд вынес решение по делу экс-замглавы администрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане прошло заседание апелляционной инстанции по делу в отношении экс-замглавы администрации Кургана Андрея Нелюбина. Ему и бывшему главбуху МУП «СДП» Евгению Кушнареву вынесли новый приговор по делу о растрате. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседании. «Смягчить назначенное по ч.4 ст. 160 УК РФ наказание Нелюбину А.Г. и Кушнареву Е.А… до 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщил председательствующий судебной коллегии. Бывшим руководителям дорожного предприятия исключили из приговора первой инстанции указание о планах совершить растрату через сдачу машин в аренду, намеренном переводе денег и существовании ОПГ. Повторное апелляционное заседание пришлось провести из-за решения вышестоящей судебной инстанции, направившей дело на пересмотр. Кассационный суд поручил разобраться с частичным оправданием участников процесса в эпизоде о растрате средств при аренде грузовых машин и закупке битума у фирм, аффилированных с Нелюбиным и Кушнаревым. Прокурор во время прений попросил направить дело на пересмотр в части данных эпизодов. Защитники фигурантов дело с требованиями прокуратуры не соглашались. Они просили представление отменить и упоминали, что разбирательства по делу начались около десяти лет назад. В суде не нашли поводов для пересмотра и вынесли решение, которое почти полностью совпало с предыдущим. Обвиняемых в феврале прошлого года признали виновными в совершении растраты при заключении контрактов предприятия. Суд посчитал, что своими действиями Нелюбин и Кушнарев нанесли ущерб в размере 6,6 млн рублей. Позднее апелляция смягчила приговор и сократила каждому из фигурантов дела срок лишения свободы до трех с половиной лет. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего замглавы администрации Кургана ждет новое разбирательство. Такое решение принял кассационный суд, который удовлетворил иск прокуратуры, пожаловавшейся на оправдательные пункты в приговоре Нелюбина и Кушнарева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане прошло заседание апелляционной инстанции по делу в отношении экс-замглавы администрации Кургана Андрея Нелюбина. Ему и бывшему главбуху МУП «СДП» Евгению Кушнареву вынесли новый приговор по делу о растрате. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседании. «Смягчить назначенное по ч.4 ст. 160 УК РФ наказание Нелюбину А.Г. и Кушнареву Е.А… до 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщил председательствующий судебной коллегии. Бывшим руководителям дорожного предприятия исключили из приговора первой инстанции указание о планах совершить растрату через сдачу машин в аренду, намеренном переводе денег и существовании ОПГ. Повторное апелляционное заседание пришлось провести из-за решения вышестоящей судебной инстанции, направившей дело на пересмотр. Кассационный суд поручил разобраться с частичным оправданием участников процесса в эпизоде о растрате средств при аренде грузовых машин и закупке битума у фирм, аффилированных с Нелюбиным и Кушнаревым. Прокурор во время прений попросил направить дело на пересмотр в части данных эпизодов. Защитники фигурантов дело с требованиями прокуратуры не соглашались. Они просили представление отменить и упоминали, что разбирательства по делу начались около десяти лет назад. В суде не нашли поводов для пересмотра и вынесли решение, которое почти полностью совпало с предыдущим. Обвиняемых в феврале прошлого года признали виновными в совершении растраты при заключении контрактов предприятия. Суд посчитал, что своими действиями Нелюбин и Кушнарев нанесли ущерб в размере 6,6 млн рублей. Позднее апелляция смягчила приговор и сократила каждому из фигурантов дела срок лишения свободы до трех с половиной лет. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего замглавы администрации Кургана ждет новое разбирательство. Такое решение принял кассационный суд, который удовлетворил иск прокуратуры, пожаловавшейся на оправдательные пункты в приговоре Нелюбина и Кушнарева.