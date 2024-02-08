В ЯНАО предприниматель закрыл кафе «1937» и нажил себе проблем

Бизнесмен из Красноселькупа два года пытается перевести бывшее кафе в жилой дом

09 февраля 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Обращения к чиновникам не изменили ситуацию с помещением бывшего кафе Фото: Николай Бастриков © URA.RU Индивидуальный предприниматель из Красноселькупа (ЯНАО) Евгений Ликсунов не может перевести здание своего бывшего кафе «1937» в жилое помещение. С 2022 года он получает отписки от чиновников на свои запросы. Бизнесмен поделился с URA.RU своим видением ситуации. «С 2022 года местные власти пытаются отказать в переводе помещения из нежилого в жилое и каждый раз находятся новые причины: то регламентов подходящих нет, то документы к заявлению не доложили, то земельный участок слишком мал для жилого дома, то отступы три метра от границы земельного участка не соблюдены. Хотя здание 1966 года и на момент его строительства закона об отступах не было», — рассказал URA.RU Ликсунов. По словам предпринимателя, в градостроительном законодательстве случаи перевода подобных помещений предусмотрены, но чиновники настаивают на внесении ряда изменений в строение. «Местные власти настаивают на том, что окажут услугу по переводу здания из нежилого в жилое только после переноса двух несущих стен здания», — сетует Ликсунов. Бизнесмен приобрел помещение 1966 года постройки, которое ранее было магазином, в 2019 году, и сделал там ремонт. Местные власти перевели строение в разряд кафе, которое получило название «1937» — в честь года основания поселка Красноселькуп. В виду нерентабельности, кафе через два года пришлось закрыть. На данный момент предприниматель с женой и сыном проживает в здании, которое по документам не является жилым. Корреспондент URA.RU направил запросы в администрацию Красноселькупского района и в департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа. На момент публикации ответ получен не был. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Индивидуальный предприниматель из Красноселькупа (ЯНАО) Евгений Ликсунов не может перевести здание своего бывшего кафе «1937» в жилое помещение. С 2022 года он получает отписки от чиновников на свои запросы. Бизнесмен поделился с URA.RU своим видением ситуации. «С 2022 года местные власти пытаются отказать в переводе помещения из нежилого в жилое и каждый раз находятся новые причины: то регламентов подходящих нет, то документы к заявлению не доложили, то земельный участок слишком мал для жилого дома, то отступы три метра от границы земельного участка не соблюдены. Хотя здание 1966 года и на момент его строительства закона об отступах не было», — рассказал URA.RU Ликсунов. По словам предпринимателя, в градостроительном законодательстве случаи перевода подобных помещений предусмотрены, но чиновники настаивают на внесении ряда изменений в строение. «Местные власти настаивают на том, что окажут услугу по переводу здания из нежилого в жилое только после переноса двух несущих стен здания», — сетует Ликсунов. Бизнесмен приобрел помещение 1966 года постройки, которое ранее было магазином, в 2019 году, и сделал там ремонт. Местные власти перевели строение в разряд кафе, которое получило название «1937» — в честь года основания поселка Красноселькуп. В виду нерентабельности, кафе через два года пришлось закрыть. На данный момент предприниматель с женой и сыном проживает в здании, которое по документам не является жилым. Корреспондент URA.RU направил запросы в администрацию Красноселькупского района и в департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа. На момент публикации ответ получен не был.