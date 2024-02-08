В ЯНАО предприниматель закрыл кафе «1937» и нажил себе проблем

Индивидуальный предприниматель из Красноселькупа (ЯНАО) Евгений Ликсунов не может перевести здание своего бывшего кафе «1937» в жилое помещение. С 2022 года он получает отписки от чиновников на свои запросы. Бизнесмен поделился с URA.RU своим видением ситуации.
«С 2022 года местные власти пытаются отказать в переводе помещения из нежилого в жилое и каждый раз находятся новые причины: то регламентов подходящих нет, то документы к заявлению не доложили, то земельный участок слишком мал для жилого дома, то отступы три метра от границы земельного участка не соблюдены. Хотя здание 1966 года и на момент его строительства закона об отступах не было», — рассказал URA.RU Ликсунов.
По словам предпринимателя, в градостроительном законодательстве случаи перевода подобных помещений предусмотрены, но чиновники настаивают на внесении ряда изменений в строение. «Местные власти настаивают на том, что окажут услугу по переводу здания из нежилого в жилое только после переноса двух несущих стен здания», — сетует Ликсунов.
Бизнесмен приобрел помещение 1966 года постройки, которое ранее было магазином, в 2019 году, и сделал там ремонт. Местные власти перевели строение в разряд кафе, которое получило название «1937» — в честь года основания поселка Красноселькуп. В виду нерентабельности, кафе через два года пришлось закрыть. На данный момент предприниматель с женой и сыном проживает в здании, которое по документам не является жилым.
Корреспондент URA.RU направил запросы в администрацию Красноселькупского района и в департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа. На момент публикации ответ получен не был.
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