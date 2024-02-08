08 февраля 2024

В ЯНАО предприниматель закрыл кафе «1937» и нажил себе проблем

Бизнесмен из Красноселькупа два года пытается перевести бывшее кафе в жилой дом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат Безбородов. Тюмень, ручка, бумаги, бюрократия, ручка в руке
Обращения к чиновникам не изменили ситуацию с помещением бывшего кафе Фото:

Индивидуальный предприниматель из Красноселькупа (ЯНАО) Евгений Ликсунов не может перевести здание своего бывшего кафе «1937» в жилое помещение. С 2022 года он получает отписки от чиновников на свои запросы. Бизнесмен поделился с URA.RU своим видением ситуации.

«С 2022 года местные власти пытаются отказать в переводе помещения из нежилого в жилое и каждый раз находятся новые причины: то регламентов подходящих нет, то документы к заявлению не доложили, то земельный участок слишком мал для жилого дома, то отступы три метра от границы земельного участка не соблюдены. Хотя здание 1966 года и на момент его строительства закона об отступах не было», — рассказал URA.RU Ликсунов.

По словам предпринимателя, в градостроительном законодательстве случаи перевода подобных помещений предусмотрены, но чиновники настаивают на внесении ряда изменений в строение. «Местные власти настаивают на том, что окажут услугу по переводу здания из нежилого в жилое только после переноса двух несущих стен здания», — сетует Ликсунов.

Бизнесмен приобрел помещение 1966 года постройки, которое ранее было магазином, в 2019 году, и сделал там ремонт. Местные власти перевели строение в разряд кафе, которое получило название «1937» — в честь года основания поселка Красноселькуп. В виду нерентабельности, кафе через два года пришлось закрыть. На данный момент предприниматель с женой и сыном проживает в здании, которое по документам не является жилым.

Корреспондент URA.RU направил запросы в администрацию Красноселькупского района и в департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа. На момент публикации ответ получен не был.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Индивидуальный предприниматель из Красноселькупа (ЯНАО) Евгений Ликсунов не может перевести здание своего бывшего кафе «1937» в жилое помещение. С 2022 года он получает отписки от чиновников на свои запросы. Бизнесмен поделился с URA.RU своим видением ситуации. «С 2022 года местные власти пытаются отказать в переводе помещения из нежилого в жилое и каждый раз находятся новые причины: то регламентов подходящих нет, то документы к заявлению не доложили, то земельный участок слишком мал для жилого дома, то отступы три метра от границы земельного участка не соблюдены. Хотя здание 1966 года и на момент его строительства закона об отступах не было», — рассказал URA.RU Ликсунов. По словам предпринимателя, в градостроительном законодательстве случаи перевода подобных помещений предусмотрены, но чиновники настаивают на внесении ряда изменений в строение. «Местные власти настаивают на том, что окажут услугу по переводу здания из нежилого в жилое только после переноса двух несущих стен здания», — сетует Ликсунов. Бизнесмен приобрел помещение 1966 года постройки, которое ранее было магазином, в 2019 году, и сделал там ремонт. Местные власти перевели строение в разряд кафе, которое получило название «1937» — в честь года основания поселка Красноселькуп. В виду нерентабельности, кафе через два года пришлось закрыть. На данный момент предприниматель с женой и сыном проживает в здании, которое по документам не является жилым. Корреспондент URA.RU направил запросы в администрацию Красноселькупского района и в департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа. На момент публикации ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...