Общество В Тюменской области перекрыли проезд по федеральной трассе 09 февраля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 + Трассы перекрыли для всех видов транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области перекрыли проезд для всех видом транспорта по федеральной трассе «Иртыш» «Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск». Об этом в своем telegram-канале сообщает Уралуправтодор. «На а/д Р-254 „Иртыш“ „Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск“ подъезд к г. Ишим км 479 — км 498 сотрудниками ГИБДД ограничено движение для всех видов транспорта», — сообщают в ведомстве. Такое решение было принято в связи с образованием стекловидного льда на дорожном полотне. Ранее в Тюменской области ожидался снегопад. Ситуацию на дорогах, по прогнозам синоптиков, усложнит сильный ветер и метель. В Тюменской области перекрыли проезд для всех видом транспорта по федеральной трассе «Иртыш» «Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск». Об этом в своем telegram-канале сообщает Уралуправтодор. «На а/д Р-254 „Иртыш“ „Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск“ подъезд к г. Ишим км 479 — км 498 сотрудниками ГИБДД ограничено движение для всех видов транспорта», — сообщают в ведомстве. Такое решение было принято в связи с образованием стекловидного льда на дорожном полотне. Ранее в Тюменской области ожидался снегопад. Ситуацию на дорогах, по прогнозам синоптиков, усложнит сильный ветер и метель. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям