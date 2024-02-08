В Тюменской области перекрыли проезд по федеральной трассе

Трассы перекрыли для всех видов транспорта
В Тюменской области перекрыли проезд для всех видом транспорта по федеральной трассе «Иртыш» «Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск». Об этом в своем telegram-канале сообщает Уралуправтодор.
«На а/д Р-254 „Иртыш“ „Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск“ подъезд к г. Ишим км 479 — км 498 сотрудниками ГИБДД ограничено движение для всех видов транспорта», — сообщают в ведомстве. Такое решение было принято в связи с образованием стекловидного льда на дорожном полотне.
Ранее в Тюменской области ожидался снегопад. Ситуацию на дорогах, по прогнозам синоптиков, усложнит сильный ветер и метель.
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