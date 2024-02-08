08 февраля 2024

В Тюменской области перекрыли проезд по федеральной трассе

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Косули. Кетовский район. Курган, зима, фура, трасса, грузовая машина, трасса курган екатеринбург, Автодорога P-354
Трассы перекрыли для всех видов транспорта Фото:

В Тюменской области перекрыли проезд для всех видом транспорта по федеральной трассе «Иртыш» «Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск». Об этом в своем telegram-канале сообщает Уралуправтодор.

«На а/д Р-254 „Иртыш“ „Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск“ подъезд к г. Ишим км 479 — км 498 сотрудниками ГИБДД ограничено движение для всех видов транспорта», — сообщают в ведомстве. Такое решение было принято в связи с образованием стекловидного льда на дорожном полотне.

Ранее в Тюменской области ожидался снегопад. Ситуацию на дорогах, по прогнозам синоптиков, усложнит сильный ветер и метель.

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В Тюменской области перекрыли проезд для всех видом транспорта по федеральной трассе «Иртыш» «Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск». Об этом в своем telegram-канале сообщает Уралуправтодор. «На а/д Р-254 „Иртыш“ „Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск“ подъезд к г. Ишим км 479 — км 498 сотрудниками ГИБДД ограничено движение для всех видов транспорта», — сообщают в ведомстве. Такое решение было принято в связи с образованием стекловидного льда на дорожном полотне. Ранее в Тюменской области ожидался снегопад. Ситуацию на дорогах, по прогнозам синоптиков, усложнит сильный ветер и метель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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