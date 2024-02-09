09 февраля 2024

Лжесотрудник полиции выманил у жительницы Тюмени несколько миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники обманом выманили у женщины 3,3 миллиона рублей Фото:

Жительница Тюмени доверилась лжесотруднику полиции и оформила на свое имя несколько кредитов, а затем перевела их на некие «безопасные счета» мошенникам. В прокуратуре региона сообщили, что сумма похищенного составила 3,3 миллиона рублей.

«Неизвестный позвонил на мобильный телефон жительнице областного центра и представился сотрудником полиции. Он предложил самостоятельно оформить кредиты и перечислить деньги на некий „безопасный счет“. Потерпевшая оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 3,3 млн рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Прокуратура организовала надзор за ходом расследование уголовного дела по данному случаю.

Всего за прошедшую неделю жители региона отдали мошенникам более 34 миллионов рублей. В правоохранительные органы обратилось 95 пострадавших тюменцев.

Аналогичный случай интернет-мошенничества произошел с другой жительницей Тюмени на прошлой неделе. Женщина оформила на свое имя кредиты на сумму 5,4 миллиона рублей, а затем перевела их на счета мошенников.

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Жительница Тюмени доверилась лжесотруднику полиции и оформила на свое имя несколько кредитов, а затем перевела их на некие «безопасные счета» мошенникам. В прокуратуре региона сообщили, что сумма похищенного составила 3,3 миллиона рублей. «Неизвестный позвонил на мобильный телефон жительнице областного центра и представился сотрудником полиции. Он предложил самостоятельно оформить кредиты и перечислить деньги на некий „безопасный счет“. Потерпевшая оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 3,3 млн рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Прокуратура организовала надзор за ходом расследование уголовного дела по данному случаю. Всего за прошедшую неделю жители региона отдали мошенникам более 34 миллионов рублей. В правоохранительные органы обратилось 95 пострадавших тюменцев. Аналогичный случай интернет-мошенничества произошел с другой жительницей Тюмени на прошлой неделе. Женщина оформила на свое имя кредиты на сумму 5,4 миллиона рублей, а затем перевела их на счета мошенников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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