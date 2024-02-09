Лжесотрудник полиции выманил у жительницы Тюмени несколько миллионов рублей

Мошенники обманом выманили у женщины 3,3 миллиона рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Тюмени доверилась лжесотруднику полиции и оформила на свое имя несколько кредитов, а затем перевела их на некие «безопасные счета» мошенникам. В прокуратуре региона сообщили, что сумма похищенного составила 3,3 миллиона рублей.

«Неизвестный позвонил на мобильный телефон жительнице областного центра и представился сотрудником полиции. Он предложил самостоятельно оформить кредиты и перечислить деньги на некий „безопасный счет“. Потерпевшая оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 3,3 млн рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Прокуратура организовала надзор за ходом расследование уголовного дела по данному случаю.

Всего за прошедшую неделю жители региона отдали мошенникам более 34 миллионов рублей. В правоохранительные органы обратилось 95 пострадавших тюменцев.

Аналогичный случай интернет-мошенничества произошел с другой жительницей Тюмени на прошлой неделе. Женщина оформила на свое имя кредиты на сумму 5,4 миллиона рублей, а затем перевела их на счета мошенников.