Врио главы Кургана Аргышева раскритиковала внешний вид магазинов

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Открытие штаба общественной поддержки Путина с Шумковым и Ильтяковым. Курган, аргышева анастасия
Врио главы указала надзорным структурам на необходимость контроля внешнего вида магазинов Фото:

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева заявила, что за внешним видом некоторых магазинов на первых этажах многоквартирных домов необходим контроль из-за неудовлетворительного состояния фасада, крыльца, плитки и прочего. Информация об этом размещена на сайте администрации города Кургана.

«Сейчас к внешнему виду ряда магазинов есть замечания», — сказала Анастасия Аргышева, как сообщает сайт администрации Кургана. По данным администрации, с указаниями Аргышева обратилась к «Административно-технической инспекции» и департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли. Она отметила, что необходим контроль за соблюдением правил благоустройства. Со ссылкой на слова Аргышевой, администрация сообщила, что некоторым владельцам магазинов необходимо будет подклеить плитку, кому-то подремонтировать фасад и крыльцо, а другим поправить выцветшую вывеску.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти возьмут под тщательный контроль кондиционеры на фасадах зданий. Курганцы смогут понести ответственность за установку кондиционера, не согласованную с администрацией.

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Врио главы Кургана Анастасия Аргышева заявила, что за внешним видом некоторых магазинов на первых этажах многоквартирных домов необходим контроль из-за неудовлетворительного состояния фасада, крыльца, плитки и прочего. Информация об этом размещена на сайте администрации города Кургана. «Сейчас к внешнему виду ряда магазинов есть замечания», — сказала Анастасия Аргышева, как сообщает сайт администрации Кургана. По данным администрации, с указаниями Аргышева обратилась к «Административно-технической инспекции» и департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли. Она отметила, что необходим контроль за соблюдением правил благоустройства. Со ссылкой на слова Аргышевой, администрация сообщила, что некоторым владельцам магазинов необходимо будет подклеить плитку, кому-то подремонтировать фасад и крыльцо, а другим поправить выцветшую вывеску. Ранее URA.RU писало, что курганские власти возьмут под тщательный контроль кондиционеры на фасадах зданий. Курганцы смогут понести ответственность за установку кондиционера, не согласованную с администрацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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