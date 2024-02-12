Врио главы Кургана Аргышева раскритиковала внешний вид магазинов

12 февраля 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Врио главы указала надзорным структурам на необходимость контроля внешнего вида магазинов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врио главы Кургана Анастасия Аргышева заявила, что за внешним видом некоторых магазинов на первых этажах многоквартирных домов необходим контроль из-за неудовлетворительного состояния фасада, крыльца, плитки и прочего. Информация об этом размещена на сайте администрации города Кургана. «Сейчас к внешнему виду ряда магазинов есть замечания», — сказала Анастасия Аргышева, как сообщает сайт администрации Кургана. По данным администрации, с указаниями Аргышева обратилась к «Административно-технической инспекции» и департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли. Она отметила, что необходим контроль за соблюдением правил благоустройства. Со ссылкой на слова Аргышевой, администрация сообщила, что некоторым владельцам магазинов необходимо будет подклеить плитку, кому-то подремонтировать фасад и крыльцо, а другим поправить выцветшую вывеску. Ранее URA.RU писало, что курганские власти возьмут под тщательный контроль кондиционеры на фасадах зданий. Курганцы смогут понести ответственность за установку кондиционера, не согласованную с администрацией.

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева заявила, что за внешним видом некоторых магазинов на первых этажах многоквартирных домов необходим контроль из-за неудовлетворительного состояния фасада, крыльца, плитки и прочего. Информация об этом размещена на сайте администрации города Кургана. «Сейчас к внешнему виду ряда магазинов есть замечания», — сказала Анастасия Аргышева, как сообщает сайт администрации Кургана. По данным администрации, с указаниями Аргышева обратилась к «Административно-технической инспекции» и департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли. Она отметила, что необходим контроль за соблюдением правил благоустройства. Со ссылкой на слова Аргышевой, администрация сообщила, что некоторым владельцам магазинов необходимо будет подклеить плитку, кому-то подремонтировать фасад и крыльцо, а другим поправить выцветшую вывеску. Ранее URA.RU писало, что курганские власти возьмут под тщательный контроль кондиционеры на фасадах зданий. Курганцы смогут понести ответственность за установку кондиционера, не согласованную с администрацией.