Водителей ЯНАО зазывают на вахты в соседние регионы

Ямальским водителям готовы платить в соседних регионах за опыт работы на Севере

Соискателям вакансии готовы платить до 220 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водителей Ямала со стажем приглашают на вахты в ХМАО-Югра, в Пермский край и Свердловскую область. Компании-работодатели специализируются на строительстве и ремонте дорог и автомагистралей, грузопассажирских перевозках, логистике, электросетевых подрядах. Основные требования, как следует из данных портала «Работа.ру», — умение трудиться в условиях Севера на зимниках и умение выполнять частичный ремонт спецтехники. «Белая» зарплата» — до 220 тысяч рублей в месяц.

Так, ямальским водителям автосамосвалов БелАЗ, Terex предлагают вахту в Кушве. Необходимо управлять карьерным самосвалом, транспортировать горные породы, периодически вести техобслуживание техники, заполнять документацию. Один из работодателей готов платить соискателям вакансии от 165 до 195 тысяч рублей. По отзывам, размещенным на сайте портала-рекрутмента, здесь предусмотрены доплаты за переработку и возможность брать смены сверх графика.

Водителям самосвала (МАН, Shahman) на вахте в Сургуте предлагают заработок до 220 000 руб. Компания занимается строительством дорог и мостов высоковольтных линий. Вахтовики проживают в вагон-городке, обеспечиваются трехразовым питанием. «Заработная плата полностью былая белая 2 раза в месяц», — отмечает работодатель.

В сфере утилизации отходов бурения в ХМАЮ-Югра имеются вакансии для водителей самосвалов. Предприятие приглашает соискателей из ЯНАО на месторождения, где ведется утилизация бурового шлама и восстановление земель, загрязненных нефтью. Средний заработок водителей — 135 тысяч рублей.

В банке вакансий также — предложения для водителей автобусов в Сургут с заработком от 125 до 138 тысяч рублей. Ищут также водителей КАМАЗов на отсыпку грунта в Усть-Кишерть с вознаграждением по согласованию, водителей пожарной спецтехники в Перми за 145 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что водителям самосвалов марки Iveco КАМАЗ на участке Сабетта — Тамбей готовы платить до 630 тысяч рублей за трехмесячную смену. Соискателей вакансии ждут на Бованенковском месторождении на полуострове Ямал.