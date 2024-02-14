Власти Кургана переименовали автобусную остановку у военного института

14 февраля 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Указатели будут заменены до 29 февраля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автобусной остановке «Курганский военный институт» новым постановлением мэрии было присвоено другое название. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана. «Переименовать остановки городского пассажирского транспорта общего пользования „Курганский военный институт“, расположенные по улице Владимира Тостановского между улицами Трактовая и Интернатовская, присвоив наименование „Пограничный институт“», — указано в новом постановлении администрации города. По информации из постановления, МКУ «Транспортное управление» необходимо до 29 февраля установить новые остановочные указатели с актуальным наименованием на остановках. Изменения будут внесены и в реестр маршрутов.

Автобусной остановке «Курганский военный институт» новым постановлением мэрии было присвоено другое название. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана. «Переименовать остановки городского пассажирского транспорта общего пользования „Курганский военный институт“, расположенные по улице Владимира Тостановского между улицами Трактовая и Интернатовская, присвоив наименование „Пограничный институт“», — указано в новом постановлении администрации города. По информации из постановления, МКУ «Транспортное управление» необходимо до 29 февраля установить новые остановочные указатели с актуальным наименованием на остановках. Изменения будут внесены и в реестр маршрутов.