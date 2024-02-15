В Тюмени боец ЧВК «Вагнер» обокрал старушку

Женщина выронила карту, на которой были остатки пенсии, а бывший военный ее нашел и воспользовался Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени бывший боец ЧВК «Вагнер», награжденный медалями «За отвагу» и «За взятие Бахмута», нашел на улице карту пенсионерки и потратил с нее все деньги. Информация содержится в судебном акте по делу. Реального наказания мужчина не получил.

«Подсудимый — участник СВО, служил по контракту в ЧВК „Вагнер“, имеет медали „За отвагу“ и „За взятие Бахмута“. На выходе из магазина он нашел банковскую карту и, испытывая финансовые трудности, решил ей воспользоваться. На чужие средства были приобретены продукты, лекарства, сигареты и пиво. Как оказалось, карта принадлежала потерявшей ее пенсионерке», — следует из данных судебного дела.

Покупки совершались небольшими транзакциями, пока на карте не кончились деньги. Причем почти всегда на кассах расплачивалась сожительница подсудимого, пока мужчина стоял рядом. Женщина не подозревала, что карта чужая.

После того, как о преступлении стало известно, обвиняемый возместил ущерб потерпевшей и извинился перед ней. В суде это стало смягчающим обстоятельством, как и то, что у мужчины есть награды, малолетний ребенок, а сам он и его родные испытывают проблемы со здоровьем.

По вменяемой тюменцу статье минимальное наказание составляет 100 000 рублей штрафа, максимальное — шесть лет лишения свободы. Однако по итогу мужчину приговорили к году лишения свободы условно и 10 месяцам испытательного срока.

Согласно открытым источникам, по позиции Верховного суда РФ, такая замена наказания считается облегчением участи подсудимого. Несмотря на то, что штраф является более мягкой мерой, чем «условка», во втором случае человек не получает реального наказания. А его судимость будет погашена через 10 месяцев, а не через год после уплаты, как в случае со штрафом.