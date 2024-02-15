Жительница Тюмени обворовала мертвеца

В Тюмени соседка умершего мужчины похитила с его карт 75 000 рублей

15 февраля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

После смерти мужчины соседка «обчистила» его банковские карты Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Тюмени похитила с банковских карт умершего соседа 75 000 рублей. Информация содержится в судебном акте по делу. При жизни тяжелобольного мужчины женщина помогала ему и имела доступ к счетам, а когда сосед внезапно скончался, решила этим воспользоваться. «Подсудимая проживает в коммуналке. В соседней комнате жил тяжелобольной мужчина. По его просьбе соседка готовила ему еду, покупала с его банковских карт одежду, продукты и лекарства. В один из дней мужчина умер. После этого тюменка начала расплачиваться в магазинах его картами и снимать с них деньги, похитив, в общей сложности, 75 000 рублей», — говорится в документах суда. Пропажу денге обнаружили наследники умершего. Его дочь, с которой они вместе не жили, но созванивались, в какой-то момент потеряла отца. Он перестал отвечать на телефон. Начав выяснять, где ее папа, женщина узнала от знакомой в социальной сети, что он скончался. Через время ей удалось связаться по телефону с той самой соседкой. Она рассказала, как умер мужчина, и передала его личные вещи, среди которых была и одна пенсионная карта. При оформлении наследства были запрошены выписки со счетов мужчины. Они показали, что деньги с карт снимались уже после его кончины. На вопрос, кто мог это сделать, соседка умершего ответила, что ничего об этом не знает. Однако, когда по заявлению дочери было заведено уголовное дело, женщина призналась в содеянном. В итоге тюменку приговорили к двум годам лишения свободы условно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Тюмени похитила с банковских карт умершего соседа 75 000 рублей. Информация содержится в судебном акте по делу. При жизни тяжелобольного мужчины женщина помогала ему и имела доступ к счетам, а когда сосед внезапно скончался, решила этим воспользоваться. «Подсудимая проживает в коммуналке. В соседней комнате жил тяжелобольной мужчина. По его просьбе соседка готовила ему еду, покупала с его банковских карт одежду, продукты и лекарства. В один из дней мужчина умер. После этого тюменка начала расплачиваться в магазинах его картами и снимать с них деньги, похитив, в общей сложности, 75 000 рублей», — говорится в документах суда. Пропажу денге обнаружили наследники умершего. Его дочь, с которой они вместе не жили, но созванивались, в какой-то момент потеряла отца. Он перестал отвечать на телефон. Начав выяснять, где ее папа, женщина узнала от знакомой в социальной сети, что он скончался. Через время ей удалось связаться по телефону с той самой соседкой. Она рассказала, как умер мужчина, и передала его личные вещи, среди которых была и одна пенсионная карта. При оформлении наследства были запрошены выписки со счетов мужчины. Они показали, что деньги с карт снимались уже после его кончины. На вопрос, кто мог это сделать, соседка умершего ответила, что ничего об этом не знает. Однако, когда по заявлению дочери было заведено уголовное дело, женщина призналась в содеянном. В итоге тюменку приговорили к двум годам лишения свободы условно.