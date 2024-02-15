Под Тюменью из-за крупной аварии ограничили движение транспорта

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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Наряды ГИБДД контролируют движение на участках перекрытия Фото:

На Московском тракте под Тюменью из-за массовой аварии частично ограничено движение. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«Из-за массового ДТП под Тюменью частично ограничено движение транспорта. На 318-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись 5 автомобилей», — говорится в сообщении.

Предположительно, причиной аварии стало нарушение дистанции между движущимися автомобилями. Сообщается о двух пострадавших. В настоящий момент движение осуществляется по одной полосе с частичным использованием обочины.

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На Московском тракте под Тюменью из-за массовой аварии частично ограничено движение. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГИБДД. «Из-за массового ДТП под Тюменью частично ограничено движение транспорта. На 318-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись 5 автомобилей», — говорится в сообщении. Предположительно, причиной аварии стало нарушение дистанции между движущимися автомобилями. Сообщается о двух пострадавших. В настоящий момент движение осуществляется по одной полосе с частичным использованием обочины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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