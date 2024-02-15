Под Тюменью из-за крупной аварии ограничили движение транспорта

Наряды ГИБДД контролируют движение на участках перекрытия
На Московском тракте под Тюменью из-за массовой аварии частично ограничено движение. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГИБДД.
«Из-за массового ДТП под Тюменью частично ограничено движение транспорта. На 318-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись 5 автомобилей», — говорится в сообщении.
Предположительно, причиной аварии стало нарушение дистанции между движущимися автомобилями. Сообщается о двух пострадавших. В настоящий момент движение осуществляется по одной полосе с частичным использованием обочины.
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