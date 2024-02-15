15 февраля 2024

Ямальский авиаперевозчик ввел дополнительный рейс на День защитника Отечества

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на допрейс из Тюмени в Салехард
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, аэропорт, авиакомпания ямал, самолет
Количество билетов на дополнительный рейс авиакомпании «Ямал» из Тюмени в Салехард ограничено Фото:

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на дополнительный рейс из Тюмени в Салехард 23 февраля. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиакомпания Ямал».

«Открываем продажу на новый дополнительный рейс 23 февраля. Вылет из Тюмени в 15:20. Вылет из Салехарда в 18:20», — говорится в сообщении. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

Ранее URA.RU рассказало об увеличении количества рейсов авиакомпании «Ямал» в новогодние праздники. Авиаперевозчик принял решение добавить дополнительные полеты в Тюмень и Санкт-Петербург.

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Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на дополнительный рейс из Тюмени в Салехард 23 февраля. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиакомпания Ямал». «Открываем продажу на новый дополнительный рейс 23 февраля. Вылет из Тюмени в 15:20. Вылет из Салехарда в 18:20», — говорится в сообщении. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании. Ранее URA.RU рассказало об увеличении количества рейсов авиакомпании «Ямал» в новогодние праздники. Авиаперевозчик принял решение добавить дополнительные полеты в Тюмень и Санкт-Петербург.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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