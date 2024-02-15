Ямальский авиаперевозчик ввел дополнительный рейс на День защитника Отечества

Количество билетов на дополнительный рейс авиакомпании «Ямал» из Тюмени в Салехард ограничено
Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на дополнительный рейс из Тюмени в Салехард 23 февраля. Об этом сообщили в telegram-канале «Авиакомпания Ямал».
«Открываем продажу на новый дополнительный рейс 23 февраля. Вылет из Тюмени в 15:20. Вылет из Салехарда в 18:20», — говорится в сообщении. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.
Ранее URA.RU рассказало об увеличении количества рейсов авиакомпании «Ямал» в новогодние праздники. Авиаперевозчик принял решение добавить дополнительные полеты в Тюмень и Санкт-Петербург.
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