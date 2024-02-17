Жителя ЯНАО арестовали за тонировку

Жителю Ноябрьска (ЯНАО) суд назначил трое суток административного ареста за невыполнение требования сотрудника полиции по устранению незаконной тонировки. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«При проведении профилактических мероприятий полицейскими была остановлена иномарка, у которой светопропускание передних стекол не соответствует требованиям технического регламента. <…> За невыполнение законного требования сотрудника полиции судом вынесено решение в виде административного ареста сроком на трое суток», — написано в telegram-канале ведомства.
Автовладелец накануне уже привлекался за аналогическое административное правонарушение. Сообщается, что ноябрянину 39 лет.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.