Жителя ЯНАО арестовали за тонировку

18 февраля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Автовладелец в ЯНАО арестован на трое суток из-за тонировки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителю Ноябрьска (ЯНАО) суд назначил трое суток административного ареста за невыполнение требования сотрудника полиции по устранению незаконной тонировки. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «При проведении профилактических мероприятий полицейскими была остановлена иномарка, у которой светопропускание передних стекол не соответствует требованиям технического регламента. <…> За невыполнение законного требования сотрудника полиции судом вынесено решение в виде административного ареста сроком на трое суток», — написано в telegram-канале ведомства. Автовладелец накануне уже привлекался за аналогическое административное правонарушение. Сообщается, что ноябрянину 39 лет.

Жителю Ноябрьска (ЯНАО) суд назначил трое суток административного ареста за невыполнение требования сотрудника полиции по устранению незаконной тонировки. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «При проведении профилактических мероприятий полицейскими была остановлена иномарка, у которой светопропускание передних стекол не соответствует требованиям технического регламента. <…> За невыполнение законного требования сотрудника полиции судом вынесено решение в виде административного ареста сроком на трое суток», — написано в telegram-канале ведомства. Автовладелец накануне уже привлекался за аналогическое административное правонарушение. Сообщается, что ноябрянину 39 лет.