17 февраля 2024
16 февраля 2024

Жителя ЯНАО арестовали за тонировку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, рейд, тонировка, полиция, гибдд, дпс, проверка на дорогах, гаи
Автовладелец в ЯНАО арестован на трое суток из-за тонировки Фото:

Жителю Ноябрьска (ЯНАО) суд назначил трое суток административного ареста за невыполнение требования сотрудника полиции по устранению незаконной тонировки. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«При проведении профилактических мероприятий полицейскими была остановлена иномарка, у которой светопропускание передних стекол не соответствует требованиям технического регламента. <…> За невыполнение законного требования сотрудника полиции судом вынесено решение в виде административного ареста сроком на трое суток», — написано в telegram-канале ведомства.

Автовладелец накануне уже привлекался за аналогическое административное правонарушение. Сообщается, что ноябрянину 39 лет.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителю Ноябрьска (ЯНАО) суд назначил трое суток административного ареста за невыполнение требования сотрудника полиции по устранению незаконной тонировки. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «При проведении профилактических мероприятий полицейскими была остановлена иномарка, у которой светопропускание передних стекол не соответствует требованиям технического регламента. <…> За невыполнение законного требования сотрудника полиции судом вынесено решение в виде административного ареста сроком на трое суток», — написано в telegram-канале ведомства. Автовладелец накануне уже привлекался за аналогическое административное правонарушение. Сообщается, что ноябрянину 39 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...