18 февраля 2024
17 февраля 2024

В Тюмени построят новый мост через Туру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мостов. Тюмень, мост
Новый мост появится к 2030 году Фото:

В Тюмени построят мост через реку Туру, который соединит микрорайоны ДОК и Зарека. Документ об этом опубликован на сайте городской администрации. Новый мост появится к 2030 году.

«Строительство моста через реку Тура с путепроводом через ул. Щербакова, 2-я Луговая — до ул. Коммунистической. Срок: 2026-2030», — указано в документе.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что новый мост соединит два микрорайона. Объект позволит быстрее добираться жителям заречной части в центр города.

Фото:

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В Тюмени построят мост через реку Туру, который соединит микрорайоны ДОК и Зарека. Документ об этом опубликован на сайте городской администрации. Новый мост появится к 2030 году. «Строительство моста через реку Тура с путепроводом через ул. Щербакова, 2-я Луговая — до ул. Коммунистической. Срок: 2026-2030», — указано в документе. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что новый мост соединит два микрорайона. Объект позволит быстрее добираться жителям заречной части в центр города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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