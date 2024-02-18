Новый мост появится к 2030 году Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени построят мост через реку Туру, который соединит микрорайоны ДОК и Зарека. Документ об этом опубликован на сайте городской администрации. Новый мост появится к 2030 году.

«Строительство моста через реку Тура с путепроводом через ул. Щербакова, 2-я Луговая — до ул. Коммунистической. Срок: 2026-2030», — указано в документе.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что новый мост соединит два микрорайона. Объект позволит быстрее добираться жителям заречной части в центр города.