18 февраля 2024

Житель Курганской области убил пенсионерку топором и сбросил тело в колодец

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская полиция задержала возможного убийцу пенсионерки Фото:

Полиция Курганской области задержала жителя Мишкинского округа (Курганская область). Его считают виновным в убийстве местной пенсионерки топором и сокрытии тела в старом колодце. Об этом URA.RU сообщили в региональном УМВД.

«У мужчины возник конфликт с 63-летней ранее судимой местной жительницей <…> Злоумышленник отвез потерпевшую на территорию заброшенного садоводства и ударами топора совершил ее убийство. С целью сокрытия преступления подозреваемый поместил тело в неиспользуемый колодец», — приводят подробности в полиции. Женщина была знакомой ранее судимого подозреваемого, которого задержали сотрудники уголовного розыска местного отделения полиции.

По версии сотрудников правопорядка, убийство случилось летом 2023 года. После ссоры мужчина приехал к пенсионерке и попросил поехать к нему домой. По дороге он заехал в заброшенный сад и совершил убийство. Сброшенное в колодец тело он забросал мусором.

О пропаже женщины долго не было известно, поскольку родственники не общались с ней из-за асоциального образа жизни. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации „Убийство“. Санкция статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет», — сообщают в следственном управлении региона.

Мужчина свою вину признал, показал место убийства. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

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Полиция Курганской области задержала жителя Мишкинского округа (Курганская область). Его считают виновным в убийстве местной пенсионерки топором и сокрытии тела в старом колодце. Об этом URA.RU сообщили в региональном УМВД. «У мужчины возник конфликт с 63-летней ранее судимой местной жительницей <…> Злоумышленник отвез потерпевшую на территорию заброшенного садоводства и ударами топора совершил ее убийство. С целью сокрытия преступления подозреваемый поместил тело в неиспользуемый колодец», — приводят подробности в полиции. Женщина была знакомой ранее судимого подозреваемого, которого задержали сотрудники уголовного розыска местного отделения полиции. По версии сотрудников правопорядка, убийство случилось летом 2023 года. После ссоры мужчина приехал к пенсионерке и попросил поехать к нему домой. По дороге он заехал в заброшенный сад и совершил убийство. Сброшенное в колодец тело он забросал мусором. О пропаже женщины долго не было известно, поскольку родственники не общались с ней из-за асоциального образа жизни. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации „Убийство“. Санкция статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет», — сообщают в следственном управлении региона. Мужчина свою вину признал, показал место убийства. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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