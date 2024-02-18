Житель Курганской области убил пенсионерку топором и сбросил тело в колодец

Курганская полиция задержала возможного убийцу пенсионерки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция Курганской области задержала жителя Мишкинского округа (Курганская область). Его считают виновным в убийстве местной пенсионерки топором и сокрытии тела в старом колодце. Об этом URA.RU сообщили в региональном УМВД.

«У мужчины возник конфликт с 63-летней ранее судимой местной жительницей <…> Злоумышленник отвез потерпевшую на территорию заброшенного садоводства и ударами топора совершил ее убийство. С целью сокрытия преступления подозреваемый поместил тело в неиспользуемый колодец», — приводят подробности в полиции. Женщина была знакомой ранее судимого подозреваемого, которого задержали сотрудники уголовного розыска местного отделения полиции.

По версии сотрудников правопорядка, убийство случилось летом 2023 года. После ссоры мужчина приехал к пенсионерке и попросил поехать к нему домой. По дороге он заехал в заброшенный сад и совершил убийство. Сброшенное в колодец тело он забросал мусором.

О пропаже женщины долго не было известно, поскольку родственники не общались с ней из-за асоциального образа жизни. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации „Убийство“. Санкция статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет», — сообщают в следственном управлении региона.

Мужчина свою вину признал, показал место убийства. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.