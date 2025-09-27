ВСУ покинули село в ДНР, но солдаты РФ пока не могут заявить о его освобождении

Марочко: военные ВСУ покинули Шандриголово в ДНР
Военнослужащие Вооруженных сил Украины покинули населенный пункт Шандриголово в ДНР, российские силы приступили к зачистке территории, но не могут сообщить о ее освобождении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим про Шандриголово, то там уже нет украинских боевиков. <…> Наши военнослужащие занимаются зачисткой данного района», — отметил Марочко в беседе с ТАСС. По словам Марочко, о полном освобождении населенного пункта говорить пока рано. Связано это с тем, что западнее и северо-западнее Шандриголово сохраняются укрепленные позиции ВСУ, из-за чего большая часть района между Средним и Шандриголово перешла в статус так называемой «серой зоны» — территории, не контролируемой ни одной из сторон.

По его словам, увеличилось межпозиционное пространство, что осложняет дальнейшее продвижение российских сил. На днях сообщалось, что российские военные продолжают операцию по освобождению Купянска в Харьковской области, что позволит ВС РФ продвинуться в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Однако на тот момент ситуация осложнялась тем, что украинские солдаты превратили Купянск в укрепленную крепость.

