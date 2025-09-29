Появились кадры из освобожденного Шандриголово в ДНР

Появились кадры из освобожденного населенного пункта Шандриголово, расположенного в ДНР. Видеозаписями и подробностями с URA.RU поделилось Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово ДНР», — говорится в сообщении ведомства. Операция по освобождению проводилась силами подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии. Российские военные применили артиллерию и ударные беспилотники. С их помощью были уничтожены огневые точки, боевая техника и командно-наблюдательные пункты противника.
После артиллерийской и беспилотной подготовки штурмовые группы приступили к зачистке населенного пункта. Военнослужащие зашли на позиции противника, где вели бой с остатками гарнизона ВСУ. В ходе операции были зачищены дома и инженерные сооружения, в которых укрывались украинские формирования. По завершении операции военнослужащие развернули Государственные флаги РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.