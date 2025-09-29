Появились кадры из освобожденного Шандриголово в ДНР

По завершении операции военнослужащие развернули Государственные флаги РФ
По завершении операции военнослужащие развернули Государственные флаги РФ
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появились кадры из освобожденного населенного пункта Шандриголово, расположенного в ДНР. Видеозаписями и подробностями с URA.RU поделилось Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово ДНР», — говорится в сообщении ведомства. Операция по освобождению проводилась силами подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии. Российские военные применили артиллерию и ударные беспилотники. С их помощью были уничтожены огневые точки, боевая техника и командно-наблюдательные пункты противника.

После артиллерийской и беспилотной подготовки штурмовые группы приступили к зачистке населенного пункта. Военнослужащие зашли на позиции противника, где вели бой с остатками гарнизона ВСУ. В ходе операции были зачищены дома и инженерные сооружения, в которых укрывались украинские формирования. По завершении операции военнослужащие развернули Государственные флаги РФ.

