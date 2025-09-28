Украинские военные применяют тактику комбинированных налетов при атаках на Донбасс. За последнюю неделю система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратила 760 террористических атак, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, над Донецком и Макеевкой уничтожено 488 беспилотников, над Горловкой — 272.
«Системой РЭБ „Купол Донбасса“ за неделю предотвращены 760 террористических атак со стороны противника <...> Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Там же он опубликовал видеоролик со сбитыми БПЛА.
Он отметил, что противник использует разные типы дронов — ударные, разведывательные и фальшивые для вскрытия ПВО. По его словам, все перехваченные устройства были обезврежены без угрозы для гражданского населения.
Среди ликвидированных дронов — ударный «Журавец» с зарядом ОФБЧ-30, разведывательный RZ-60 и беспилотник «Баба-яга» с осколочно-фугасными боеприпасами. Также отмечены удары FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами по окраинам Горловки. Взрывотехники уничтожили все боевые заряды, пострадавших среди мирных жителей и разрушений инфраструктуры нет.
Ранее Пушилин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что российские войска отодвигают противника на линии фронта по всем направлениям в ДНР. Он отметил, что ситуация на фронте сложная, но подразделения продолжают прогрессировать, передает RT.
