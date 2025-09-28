ВС РФ выбили ВСУ с шахты «Покровское» и нанесли удар по ВПК Украины: главное об СВО на 28 сентября

Российские войска выбили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе крупнейшего угольного предприятия ДНР — шахтоуправления «Покровское» к западу от Красноармейска (Покровск), а ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и военным аэродромам. Также ВСУ перебросили резервы в Купянск, но РЭБ «Купол Донбасса» предотвратила 760 атак дронов за неделю. Главное об СВО на 28 сентября — в материале URA.RU.
Освобождение шахты «Покровское»
«В населенном пункте Котлино наши штурмовые группы выбили противника с позиций на главном вентиляционном стволе шахтоуправления „Покровское“», — заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский ТАСС. Он отметил, что украинское командование направило в Купянск дополнительные силы, включая националистические формирования в роли заградотрядов для стабилизации обстановки. По данным силовых структур, Киев перебросил около 1000 солдат 18 сентября, а 19 сентября ВС РФ освободили позиции на улицах Московская, Долгаревская, 1 мая, Юбилейная и Мичурина. На данный момент ВС РФ сжимают кольцо вокруг Купянска, взяв под контроль 65% зданий (5,6 тыс. из 8,6 тыс.), что кратно улучшило позиции на участке.
Массированный удар по ВПК
В ночь на 28 сентября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, используемым в интересах ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщило Минобороны РФ. Удары поразили предприятия, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи.
Также российские военные нанесли удары по тяговым подстанциям, обеспечивающим железнодорожные перевозки Вооруженных сил Украины на территории Донбасса. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 147 населенных пунктах.
Тактика ВСУ и работа РЭБ
Украинские военные применяют тактику комбинированных налетов при атаках на Донбасс. За неделю система РЭБ «Купол Донбасса» предотвратила 760 террористических атак, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, над Донецком и Макеевкой уничтожено 488 беспилотников, над Горловкой — 272.
Противник использует разные типы дронов — ударные, разведывательные и фальшивые для вскрытия ПВО. Среди ликвидированных — ударный «Журавец» с зарядом ОФБЧ-30, разведывательный RZ-60 и «Баба-яга» с осколочно-фугасными боеприпасами. Также зафиксированы удары FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами по окраинам Горловки. Взрывотехники уничтожили все заряды, пострадавших среди мирных жителей и разрушений инфраструктуры нет.
Прогноз генсека НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте предположил, что конфликт на Украине завершится переговорами. «В случае с Украиной [конфликт], скорее всего, завершится переговорами, но Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня», — заявил Рютте в Военной академии США в Вест-Пойнте. Его слова опубликованы на сайте НАТО. Он отметил, что большинство военных конфликтов заканчиваются переговорами, и ситуация на Украине не исключение. По его словам, Киев должен быть уверен в безопасности после мира. Рютте добавил, что усиление давления на Россию — «единственный способ» вернуть ее к переговорам.
«Мега-сделка» Зеленского с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке «мега-сделки» по приобретению оружия у США. Киев передал администрации Трампа подробный перечень военных потребностей, включая системы ПВО, ракеты большой дальности и высокотехнологичное вооружение, сообщила Politico со ссылкой на слова Зеленского. Это должно составить $50 млрд на производство 10 млн дронов в год в течение пяти лет. Документы пока не подписаны, переговоры продолжаются. Ранее Зеленский предложил США программу совместного производства дронов, частично на американских мощностях.
Уничтожение ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища
Подразделения Южной группировки войск ВС РФ продолжают уничтожение заблокированных боевиков ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, улучшив положение по переднему краю. «Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение противника, блокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике», — сообщило Минобороны РФ в telegram-канале. За сутки в этом районе освобождено 1,1 кв. км территории.
Выживание бойцов под сгоревшим танком
Двое бойцов ВС РФ два месяца выживали под сгоревшим танком в «серой зоне» под обстрелами ВСУ, после того как противник отрезал их от подразделения. Они питались едой и водой, доставляемыми товарищами с помощью дронов, ожидая возможности вернуться. Генерал-майор Владимир Попов отметил, что военные достойны ордена Мужества за стойкость.
